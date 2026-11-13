Die Alterssorgen der Jungweine

Gut, heute steigt keiner mehr wegen einer Kiste fruchtigen Leichtweins in einen Hubschrauber, die (lustigen) Zeiten des Primeur-Wahnsinns sind einigermaßen vorbei. Zumindest in Österreich und weiten Teilen der restlichen Welt, nicht aber in Frankreich, vor allem nicht in Beaujeu, einem malerischen Städtchen mit historischem Ortskern mitten im Beaujolais-Anbaugebiet. Da beginnen kurz vor Mitternacht die „Les Sarmentelles“ genannten Umzüge samt Weinfässern, mit dem Gongschlag wird es dann – nun ja – recht feuchtfröhlich. Auch in Lyon, ein paar Kilometer südlich des Anbaugebiets, wird der neue Wein ziemlich ausgelassen gefeiert, gut, dass Lyon auch Frankreichs Hauptstadt der Würste ist, die den fruchtigen Jungwein ideal begleiten.

Genau diese Heiterkeit, das Marketing, Absurditäten wie der Beaujolais-Marathon in Villefranche-sur-Saône – den Athletinnen und Athleten kostümiert absolvieren und statt Wasser oder isotonischer Getränke Beaujolais zu trinken bekommen – sorgen aber eben auch dafür, dass der Beaujolais generell und der Beaujolais Nou veau ganz besonders keinen besonders guten Ruf hatten. Klar, die Rebsorte Gamay gilt nicht als so edel wie seine Verwandten Pinot Noir und Chardonnay, für einen Hektar der einfacheren Dorflagen in der Beaujolais-Anbauzone zahlt man aktuell etwa 9.000,– Euro. Das ist schon ein bisschen weniger als die gleiche Fläche einer Dorflage in den burgundischen Hochpreis-Appellationen Côte de Beaune und Côte de Nuits, die irgendwo zwischen 500.000 und eineinhalb Million Euro zu Buche schlagen. Und bei der Herstellung des „Primeurs“ geht es auch nicht darum, Terroir, Jahrgang und Philosophie des Winzers darzustellen, sondern so schnell wie möglich einen lustigen, billigen Wein auf der Flasche zu haben.