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Die Alterssorgen der Jungweine

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Jungweine sind vom önologischen Standpunkt her nicht wirklich ernst zu nehmen. Aber erstens muss auch Spaß erlaubt sein und zweitens machen die Frühstarter ökonomisch durchaus Sinn

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Was war das für ein Theater in den 1970ern und 1980ern: Für das Wettrennen, wer als Erstes eine Flasche vom neuen Beaujolais entkorkt, wurden Rennpferde, Sportwagen, Hubschrauber und sogar die Concorde eingesetzt. Der Hintergrund: Beaujolais Nouveau, also der junge Beaujolais aus dem heurigen Jahrgang, darf in Frankreich seit einer gesetzlichen Regelung im Jahr 1951 ab dem dritten Donnerstag im November – heuer ist das der 19. 11. – verkauft werden.

Und so ein Termin ist natürlich eine Steilvorlage. Einerseits fürs Marketing, andererseits für Menschen, die sich gerne Rennen liefern und gerne die ersten sind. Und alles daransetzen, den roten Jungwein aus dem südlichen Burgund an diesem Donnerstag um 00:01 Uhr im Glas zu haben.

In Frankreich steigt die Party noch

Gut, heute steigt keiner mehr wegen einer Kiste fruchtigen Leichtweins in einen Hubschrauber, die (lustigen) Zeiten des Primeur-Wahnsinns sind einigermaßen vorbei. Zumindest in Österreich und weiten Teilen der restlichen Welt, nicht aber in Frankreich, vor allem nicht in Beaujeu, einem malerischen Städtchen mit historischem Ortskern mitten im Beaujolais-Anbaugebiet. Da beginnen kurz vor Mitternacht die „Les Sarmentelles“ genannten Umzüge samt Weinfässern, mit dem Gongschlag wird es dann – nun ja – recht feuchtfröhlich. Auch in Lyon, ein paar Kilometer südlich des Anbaugebiets, wird der neue Wein ziemlich ausgelassen gefeiert, gut, dass Lyon auch Frankreichs Hauptstadt der Würste ist, die den fruchtigen Jungwein ideal begleiten.

Genau diese Heiterkeit, das Marketing, Absurditäten wie der Beaujolais-Marathon in Villefranche-sur-Saône – den Athletinnen und Athleten kostümiert absolvieren und statt Wasser oder isotonischer Getränke Beaujolais zu trinken bekommen – sorgen aber eben auch dafür, dass der Beaujolais generell und der Beaujolais Nou veau ganz besonders keinen besonders guten Ruf hatten. Klar, die Rebsorte Gamay gilt nicht als so edel wie seine Verwandten Pinot Noir und Chardonnay, für einen Hektar der einfacheren Dorflagen in der Beaujolais-Anbauzone zahlt man aktuell etwa 9.000,– Euro. Das ist schon ein bisschen weniger als die gleiche Fläche einer Dorflage in den burgundischen Hochpreis-Appellationen Côte de Beaune und Côte de Nuits, die irgendwo zwischen 500.000 und eineinhalb Million Euro zu Buche schlagen. Und bei der Herstellung des „Primeurs“ geht es auch nicht darum, Terroir, Jahrgang und Philosophie des Winzers darzustellen, sondern so schnell wie möglich einen lustigen, billigen Wein auf der Flasche zu haben.

Es muss nicht immer Kaviar sein

Ist das schlecht? Im Gegenteil! Denn – um es respektvoll zu sagen – nicht jeder Weinberg und jede Rebsorte sind dazu geeignet, Spitzenweine zu ergeben, die in der Lage sind, gut zu altern. Beziehungsweise: Nur die wenigsten sind es. Alle anderen reißen vielleicht keine Weinkritiker in New York und London zu Begeisterungsstürmen und Spitzenbewertungen hin, dafür sind das die Alltagsweine, Weine, die man sich auch aufspritzen oder sie zum Kochen verwenden kann. Und dann gibt es noch die, die sich auch um wenig Geld und mit einem bunten Etikett schwer verkaufen, einfach, weil sie unmodern geworden sind, nicht mehr dem heutigen Geschmack entsprechen. In Österreich ist das zum Beispiel der Müller-Thurgau, eine Sorte, die einen säurearmen, duftigen Wein ergibt; oder der Bouvier, der französischer klingt, als er ist (er stammt aus Slowenien), der einen ähnlichen Typ Wein ergibt wie der MüllerThurgau. Beide sind als „echte“ Weine vergleichsweise uninteressant, reifen aber irrsinnig früh, sind meistens schon Ende August zu lesen und damit die klassischen Kandidaten für Traubensaft und Sturm schon im Spätsommer – oder eben für Jungweine. Als solche spielen sie dann ihre sogenannte „Primärfrucht“ aus, die typischen frischfruchtigen, aber recht kurzlebigen Aromen ganz junger Weine, die aus dem Fruchtfleisch der Weinbeere in Kombination mit der Weinhefe stammen. Beim Weißwein etwa grüner Apfel, Birne, Zitrone, Stachelbeere, Maracuja, beim Rotwein Kirschen, Himbeeren, rote und schwarze Ribisel.

Frisch und fruchtig, warum nicht?

Das ergibt dann ein durchaus attraktives Genussprofil, das bei vielen Konsumenten gut ankommt. Und Weine, die nicht monatelang in Tanks lagern, sondern schnell wieder draußen sind und noch dazu Einkommen vor Weihnachten generieren, kann man jetzt auch nicht verurteilen, ganz praktisch gesehen. In der Weinszene werden sie dennoch verächtlich als „Jausenweine“ bezeichnet – aber wer kann was gegen eine gute Jause haben? Und wenn man genauer hinschaut, dem Reiz des jungen Weins vom heurigen Jahr wollte man sich auch in Österreich nie so ganz entziehen, noch lange vor Beaujolais Nouveau und Steirischem Junker. Denn was ist der traditionell beste Drink zum Martinigansl? Genau, „Staubiger“, also der Wein, der zwar schon durchgegoren, aber noch nicht klar ist, in dieser Form zumeist der einzige ernst zu nehmende Auftritt etwa des Blauen Portugiesers, den heute auch kaum mehr jemand trinken will. In diesem Sinne: Der Jugend eine Chance, gebt den Wein-Kindern das Kommando. Zumindest bis zum Ende des Jahres, dann sind sie im besten Fall ausgetrunken, denn besser werden sie nicht mehr …

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 46/2026 erschienen.

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