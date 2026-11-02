Tee und Herz: Großstudie sieht Vorteil für Teetrinker, mit einer wichtigen Ausnahme

Entscheidend war in der Studie nicht nur, ob jemand Tee trinkt, sondern auch, wie heiß. Menschen, die ihren Tee nach eigenen Angaben „brennend heiß“ tranken, hatten ein um rund 16 Prozent höheres Risiko für Gefäßerkrankungen als Menschen, die nicht regelmäßig Tee tranken. Damit war der Zusammenhang bei dieser Gruppe umgekehrt zum Gesamtergebnis.

Insgesamt hatten regelmäßige Teetrinkerinnen und Teetrinker, die an mindestens drei Tagen pro Woche Tee tranken, ein um etwa 11 Prozent geringeres Risiko für Gefäßerkrankungen. Dazu zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und andere Erkrankungen der Blutgefäße. Die Arbeit erschien im Journal of Internal Medicine.

Die Temperatur wurde allerdings nur grob erfasst: Die Teilnehmenden ordneten ihren Tee selbst als zimmerwarm, heiß oder brennend heiß ein. Eine Grenztemperatur oder einen Mechanismus nennt die Studie nicht. „Was eine Person als brennend heiß betrachtet, kann sich stark von der Definition einer anderen unterscheiden“, sagte die US-Ärztin Leana Wen von der George Washington University.