Große Ernte in Spanien: Wird Olivenöl jetzt endlich wieder billiger?

Die Chancen auf günstigeres Olivenöl stehen gut, eine Garantie für deutlich niedrigere Regalpreise ist die Ernte aber nicht. Spanien, mit Abstand der größte Produzent der EU, rechnet in der Saison 2026/27 mit 1.602.596 Tonnen Olivenöl. Das sind laut der ersten Ernteprognose des spanischen Landwirtschaftsministeriums um 23 Prozent mehr als in der vergangenen Saison. Mehr Angebot drückt in der Regel auf die Erzeugerpreise. Wie stark und wie schnell das bei den Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich ankommt, ist offen, zumal Spanien überlegt, einen Teil des Öls vorübergehend vom Markt zu nehmen.

Landwirtschaftsminister Luis Planas sprach bei der Präsentation in Jaén von einer Prognose, die „eine Garantie für die Versorgung und die Stabilität des nationalen Marktes und unserer Exporte“ biete. Das Ministerium bezeichnet die Menge als mittlere bis hohe Produktion. Die Zahlen sind vorläufig und können noch angepasst werden, die endgültige Menge hängt vom Wetter und vom Zustand der Oliven nach der Sommerhitze ab, die laut Ministerium vor allem unbewässerte Olivenhaine getroffen hat.