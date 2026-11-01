Grano del miracolo: Was hinter dem alten Weizen vom Dachboden in Parma steckt

Das Auffällige am Grano del miracolo sieht man schon am Feld: Statt einer einzigen Ähre trägt ein Halm bis zu sieben Ähren, die Pflanzen wachsen zudem höher als heutiger Weizen. Bestimmt wurde das Getreide als Triticum turgidum, im Deutschen Rauweizen oder Englischer Weizen genannt, eine Art, die mit dem heutigen Hartweizen verwandt ist. Der Name, übersetzt Wunderweizen, stammt vom Landwirt Claudio Grossi aus der Provinz Parma, der die Samen wieder ausgesät hat.

Nach Grossis Angaben kommt der Weizen mit Trockenheit besser zurecht als moderne Handelssorten und braucht weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel. In einer Abschlussarbeit an der Universität Parma soll er zudem mehr Phosphor, Eisen und Aminosäuren enthalten haben als heutiger Weizen. Eine in einem Fachjournal veröffentlichte Studie wird in den Berichten nicht genannt, die Angaben zur Trockenheit beruhen auf den Erfahrungen des Landwirts.