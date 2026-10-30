Venedig in der Aroma-Saison

Für Foodies und Feinschmecker hingegen ist es der November. Denn erstens sind da all die anderen nicht da, zumindest nicht so viele von ihnen, und man bekommt leichter einen Tisch in den guten Lokalen. Zweitens findet am 21. November die Festa della Madonna della Salute statt, bei dem nur für diesen Tag eine Holzbrücke über den Canal Grande zur prachtvollen Basilika Santa Maria della Salute errichtet wird. Und nur an diesem Tag wird die legendäre Castradina gekocht, ein Eintopf aus gepökelten, geräuchertem und getrockneten Hammelkeulen mit Kohl, Zwiebeln, Karotten und reichlich Lorbeer.

Sowohl das Fest als auch das für die venezianische Küche ungewöhnlich wirkende Gericht haben übrigens den gleichen Hintergrund, nämlich die verheerende Pest-Epidemie der Jahre 1630 und 1631: Der Doge Nicolò Contarini ließ die Basilika zum Dank für das Ende der Seuche errichten, die etwa ein Drittel der damaligen Bevölkerung Venedigs ausgerottet hatte; und der Eintopf rührt daher, dass Händler aus Dalmatien damals die einzigen waren, die das pestverseuchte Venedig anliefen – mit Laderäumen voll von Hammelfleisch, konserviert nach jener Art, wie es in Dalmatien und Albanien dieser Tage eben üblich war. Die Venezianer machten im wahrsten Sinne des Wortes das Beste daraus.