Der eigenwillige Wissenschaftler, der Kaffee vor dem Aussterben retten will

Ein örtlicher Bauer namens Alex John Bulle führte uns einen schmalen Pfad hinter einer Hütte am Waldrand hinunter. Unter dem Blätterdach war die Luft spürbar kühler. Davis eilte zu einigen vergilbten, spindeldürren Sträuchern. Für mein ungeübtes Auge unterschieden sie sich kaum von der übrigen Vegetation. Doch es war keine gewöhnliche Plantage. Hier lief ein geheimes Experiment zur Entwicklung einer Kaffeepflanze, die den Folgen des Klimawandels standhalten könnte.

Derzeit werden weltweit nur zwei Kaffeesorten im großen Stil angebaut: Arabica und Robusta. Die meisten Kaffeetrinker bevorzugen den Geschmack von Arabica. Gleichzeitig gilt die Sorte als besonders anfällig für steigende Temperaturen. Davis ist überzeugt, dass die Setzlinge, die wir uns ansahen – sie gehören zu einer von Natur aus hitzeresistenten Wildart namens Stenophylla –, entscheidend dazu beitragen könnten, Kaffee auch unter den Bedingungen des Klimawandels zu erhalten.

Bis vor wenigen Jahren gingen Wissenschaftler davon aus, dass Stenophylla in Sierra Leone ausgestorben sei. Doch 2018 entdeckte Davis die Art wieder – nach monatelangen Streifzügen durch die Wälder des Landes. Die Lichtung war einer von Dutzenden Standorten, an denen Davis und sein Team, zu dem auch Bulle gehörte, die Pflanze inzwischen kultivierten.