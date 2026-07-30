Ausreserviert: Lukas Mraz über Erfolg ohne Größenwahn

Wie viel ist bei so einem Menü wirklich Improvisation – und wie viel ist Planung?

Wir wechseln das Menü oft. Für ein Fine-­Dining-Restaurant wirklich oft. Wir arbeiten ausschließlich mit österreichischen Gemüseproduzenten, beim Obst ist es fast genauso, Fleisch kommt nur aus ­Österreich, Fisch im Süßwasserbereich ebenso. Regionalität und Saisonalität sind ein großer Teil des Ganzen. Im Sommer wechseln wir eher alle vier bis fünf Wochen, im Frühling und Herbst alle fünf bis sechs, im Winter ungefähr alle sechs Wochen.

Natürlich kann einmal eine Kleinigkeit ausgetauscht werden, wenn etwas nicht mehr verfügbar ist. Aber grundsätzlich ist das alles geplant. Im März gab es vier Gänge vom Thunfisch und Wachtel auf drei Gänge aufgeteilt. Diese Dinge sind vorbestellt. Von den Wachteln zum Beispiel kamen jede Woche 100 Stück. Kommt das Lamm auf die Karte, werden bei meiner Lammbäuerin zwölf Lämmer vorbestellt.

Wie wird aus der scheinbar simplen Karotte ein Gericht, das der Gast am Ende des Tages bestenfalls nicht mehr vergisst?

Durch viel Arbeit, viel essen, viel kosten, viel reden. Wir sitzen viel zusammen, schreiben die Karte immer gemeinsam und überlegen uns neue Sachen. Handwerk gehört natürlich auch dazu.

Was ist das Riskanteste, das man einem Gast zumuten kann?

Wir hatten ganz am Anfang mal einen Teller, den man abschlecken musste. Eine Keramikerin hat diesen Teller gemacht, der in einer Grube im Feuer gebrannt wurde. Dadurch hatte er einen rußigen, schwarz schimmernden Effekt. Wir haben ihn zusätzlich geräuchert. Das war dann der erste Gang: ein geräucherter Teller mit Crème fraîche, Kaviar und Verbenaöl darauf.

Und der Gast musste ihn halt abschlecken. Lustigerweise ist das sehr gut angekommen. Aber es gab immer wieder ein, zwei Gäste, die das nicht machen wollten. Da hast du schon gewusst, dass wir eher das falsche Restaurant für sie sind. Innereien sind für viele Gäste auch eine Herausforderung. Wir versuchen sie so zu verpacken, dass sie quasi untergemogelt werden. Wie man das bei einem Kind mit Gemüse macht.

Gibt es so etwas wie eine unsichtbare Zutat in ihrem Menü? Ist es das Tempo, die Dramaturgie, wie man ein Essen präsentiert?

Wir sind das Einsteiger-Fine-Dining-Restaurant. Die Gerichte leben davon, dass wir nicht 100.000 Sachen auf dem Teller haben und nicht ganz viele Kleinigkeiten anrichten. Ich bin der Meinung, dass Essen auch Energie oder Temperatur haben muss. Wenn etwas aus der Pfanne kommt, soll es so schnell wie möglich zum Gast kommen. Wenn das zu lange steht, geht die Spannung raus. Darum arbeiten wir viel mit schönen Keramiken. Die Keramik ist quasi das Bild, und das Essen, das draufliegt, soll heiß und lecker sein und mit dem Geschmack überzeugen. Das ist ein bisschen das Secret-Thing.

Jeder hat eine Meinung, was Essen kosten darf. Ist das demokratisch schön oder nervig?

Wir sind in einer Kategorie, in der wir wahrscheinlich eher zu günstig sind. Für uns geht sich das gut aus. Gerade in den letzten Jahren gab es viele Restaurants, die teurer geworden sind und dann auf einmal wieder billiger. Das ist das Dümmste, was man machen kann, weil der Gast sich dann fragt: Was ist da los? Nervig und schlimm ist es vor allem für Gasthäuser, die wirklich jeden Euro beim Schnitzel rechtfertigen müssen. Viele sagen auch: Es kostet so viel, damit wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich bezahlen können. Da bin ich der Meinung, dass das dem Gast am Ende des Tages noch immer ziemlich egal ist.

Ihr Restaurant hat aktuell zwei Michelin-Sterne. Was ist die größte Lüge an dem Satz, Michelin-Sterne sind mir egal?

Ich finde, dass in der Gastronomie heute teilweise vieles einheitsbreiig wird – auch weil man auf diese Auszeichnungen hinarbeitet. Dafür gibt es natürlich ein Rezept: was besser ankommt, wie man ein Gericht aufbaut, wie aufwendig es ist. Dabei geht das eigentliche Kochen manchmal verloren. Mit 18 wollte ich unbedingt diese drei Sterne haben.

Mit 22 habe ich dann bei meiner Mutter im Gasthaus gearbeitet, davor nur in Drei-Sterne-Restaurants. Da habe ich mich plötzlich gefragt: Was braucht gutes Essen wirklich? Braucht es Silberbesteck? Braucht es die ganze Etikette? Daraus ist das entstanden, was ich heute mache. Ich bin keiner, der sich große Ziele setzt. Ich arbeite lieber permanent an Kleinigkeiten. Ich glaube nicht, dass wir nur wegen der Sterne so voll sind. Da spielt viel mehr mit hinein.

Aber wirklich verlieren will man den Stern auch nicht, oder?

Es ist cool, dass wir gut bewertet sind. Es ist cool, wenn die Gäste rausgehen und hoffentlich gut über uns reden. Natürlich wäre es blöd, wenn wir bei Auszeichnungen etwas verlieren würden. Aber dieses Risiko nehmen wir wahrscheinlich ständig in Kauf – in der Art, wie wir sind und wie wir das machen, ohne uns zu verbiegen. Und wenn wir einmal etwas verlieren würden, möchte ich trotzdem, dass wir weiterhin voll sind. Das wäre dann auch ein Zeichen.