Toko und Co.: Den Haag ist die Topadresse für indonesische Küche

Debby Elias und Allan haben indonesische Wurzeln: Ihre Eltern übersiedelten nach dem Zweiten Weltkrieg ins Land der Tulpen und Windmühlen. Es war eine Zeit, als die niederländische Königin Juliana die Souveränitätsübergabe unterzeichnete; im Dezember 1949 war das. Es entstand die unabhängige Republik Indonesien. Es war das Ende der niederländischen Kolonialherrschaft über die fernöstliche Inselgruppe, die 1799 mit der Gouverneursverwaltung offiziell begonnen hatte.

Um die 350 Jahre lang hatten die Niederlande gut von den Schätzen ihrer ostindischen Kolonie gelebt: Export und Handel von Gewürzen, Tee, Kaffee, Zucker und Bodenschätze begründeten den Wohlstand ihres ursprünglich von Landwirtschaft und Fischerei geprägten Landes zwischen Westerschelde und Wattenmeer.

Denn bereits ab 1602 hatte der mächtige Handels- und Schifffahrtsbund Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dafür die Basis gelegt. Die Niederländische Ostindien-Kompanie war das größte Handelsunternehmen des 17. Jahrhunderts mit Stützpunkten etwa in Batavia, dem heutigen indonesischen Jakarta.

Es war das Goldene Zeitalter der Niederlande – mit noblen Häusern in Den Haag und an Amsterdams Grachten sowie berühmten Malern wie Rembrandt, Frans Hals oder Jan Vermeer.