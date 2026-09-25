Peter Zellmann: „Österreich ist keine Industrie-, sondern eine Tourismusnation“

Daten, vor allem amerikanische, zeigen ein ungeheures Potenzial für Genuss- und Kulinariktourismus, von bis zu einer Billion Dollar ist da die Rede. Ist das realistisch?

Nein, überhaupt nicht. Die Themen „Essen und Trinken“ und „Genuss“ spielen im sogenannten Freizeitverhalten eine große Rolle, aber im Urlaub kaum. Es gibt Hauptgründe, um eine Urlaubsdestination zu besuchen, Berge, Seen, Meer, Städte, Wellness, Abenteuer, diese Hauptgründe dominieren die Urlaubsentscheidung.

Und dann ist da die Erwartungshaltung der durchschnittlichen Touristen, da zählt in Italien gutes Essen durchaus dazu, in England hingegen gar nicht, in Österreich wiederum würde man vielleicht die typische Hausmannskost erwarten aber keine Dreisternrestaurants. Essen und Trinken als Hauptmotiv für einen Urlaub geht – zumindest für Österreich gesehen – gegen null Prozent.

Aber die hohen Steigerungsraten beim sogenanntem „Food-Tourism“ wirken doch beachtlich?

Steigerung ja, aber da, aber auf niedrigem Niveau. In Regionen wie etwa der Wachau oder der Südsteiermark spielt Kulinarik natürlich absolut eine große Rolle, aber so etwas läuft unter „Freizeitverkehr“, also Ausflüge von ein paar Stunden, vielleicht mit einer oder zwei Übernachtungen. Das ist nicht klassisches Reise- oder Urlaubsverhalten, von dem sprechen wir erst bei mindestens fünf Übernachtungen.

Das wird beim Kulinarik- und Genusstourismus in der Tat selten vorkommen. Also gut, nennen wir es „kulinarisch-touristisches Freizeitverhalten“. Was sind die Vorteile dieses Kulinariktourismus: Er ist sanft und er bringt großen Umsatz?

Absolut, das kulinarische Freizeitverhalten zählt zweifellos zum Bereich des sanften Qualitätstourismus. Und dieser Sektor nimmt in der Tat stark zu, da könnte man sogar von einem Boom sprechen, zumindest bis zum heurigen Jahr, Inflationsangst und Konsumhemmung ändern gerade die Parameter ein bisschen. Aber sagen wir so: Früher ging man bei einem zweiwöchigen Urlaub vielleicht einmal gut essen. Das steigerte sich dann zu einmal jede Woche, heute klappert man alle guten Lokale der Region ab.

Was muss eine Region, eine Stadt machen, um ein touristisch verwertbares kulinarisches Profil zu entwickeln oder zu fördern? Ist das einfach eine Frage von Marketing?

Nein, es ist eine Frage von Authentizität und wie ich die am besten an die Leute bringe. Wenn man regionale Spezialitäten zu bieten hat, wie etwa die Wachau mit Wein und Marillen oder die Südsteiermark mit ihrem Wein und dem Kernöl oder Kärnten mit den Kasnudeln, dann lässt sich das natürlich gut vermarkten und da ist immer auch noch ein Steigerungspotenzial drin.

Aber sich etwas auszudenken, etwas zu erfinden, ist sicher eine schlechte Idee. Da ist es besser, man setzt auf das, was bisher schon gut funktioniert hat. Und bindet im Idealfall die lokalen Akteure von der Basis ein, die haben oft die besten Ideen. Marketingtourismus mit Powerpoint-Präsentationen und möglichst vielen Anglizismen – na viel Glück.