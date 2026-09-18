Der Biergarten gehört allen

Das mit dem Kies und den Kastanien haben sich übrigens nicht irgendwelche Gartendesigner ausgedacht, das hatte bis zur Erfindung der elektrischen Kühlung ganz praktische, brautechnische Gründe: Gärung und Lagerung der im bayerischen Raum bevorzugten untergärigen Biere erfordern kühle bis sehr kühle Temperaturen, weshalb diese Biere bis Mitte des 19. Jahrhunderts nur im Winter und in Kellern gebraut werden konnten und über den Sommer mit Eisblöcken vor dem Verderben geschützt wurden.

Sowohl Kies als auch (flach wurzelnde) Kastanien sorgten für Isolierung und Beschattung der Keller, die dabei entstehende Idylle ist ein Nebenprodukt, an die wir uns in den 214 Jahren, da Bier von den Brauereien aus­geschenkt werden darf, wohl gewöhnt haben.

Nächster Punkt: das Essen. Ähnlich dem Heurigen durften und dürfen im Biergarten bis heute mitgebrachte Speisen gegessen werden, was die typischen Biergarten-Gerichten stark prägte: nämlich einerseits Sachen wie Wurstsalat, Brezen und der ikonische Obatzte, die man sich durchaus zu Hause einpacken konnte, andererseits Köstlichkeiten, die schon einen größeren Aufwand erfordern und auf die man sich im Biergarten freut: ein knuspriges Bratl, die Stelze, ein Paar frische Weißwürste, einen warmen Leberkäse oder den in der heimischen Küche nur schwer reproduzierbaren Steckerlfisch.