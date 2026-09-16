News Masterclass: Wildgenuss am Bio-Landgut Esterhazy

Vom Hof direkt auf den Teller: Bei der News Masterclass am Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen erhielten die geladenen Gäste exklusive Einblicke in biologische Landwirtschaft, nachhaltige Jagd und regionale Lebensmittelproduktion. Den kulinarischen Höhepunkt setzte Spitzenkoch Peter Zinter mit einem raffinierten Vier-Gänge-Menü, das Wild, Fisch und regionale Spezialitäten in den Mittelpunkt stellte.
Zwischen Leithagebirge und Neusiedler See liegt das Bio-Landgut Esterhazy, ein historischer Meierhof, an dem Landwirtschaft, Naturschutz und Kulinarik auf besondere Weise zusammengeführt werden. Genau diese Verbindung stand am 15. September im Mittelpunkt der Masterclass, zu der NEWS gemeinsam mit Markus Kratzer, Geschäftsführer der Pannatura GmbH, und Julia Waldbauer, Leiterin des Restaurants „Zum Gogosch“, seine Gäste lud.
Zum Auftakt erhielten die Teilnehmer bei einer Führung über das weitläufige Areal spannende Einblicke in das Landgut, das zu den großen biologisch bewirtschafteten Landwirtschaftsbetrieben Österreichs zählt.
Dabei ging es nicht nur um Landwirtschaft, sondern vor allem um die Frage, wie Herkunft, Tierhaltung, Natur und Lebensmittelproduktion zusammenspielen – und wie sich dieser Kreislauf vom Land bis auf den Teller nachvollziehbar machen lässt.
Wildgenuss am Bio-Landgut Esterhazy - Fotogalerie
Wild aus eigener Jagd
Nach der Hofführung verlagerte sich die Masterclass ins Restaurant „Zum Gogosch“. Dort übernahm Peter Zinter. Der Spitzenkoch und Küchenchef hatte für die Gäste ein viergängiges Menü, das die Vielfalt der Region und die Qualität der Produkte eindrucksvoll auf den Teller brachte. Begleitet wurden die Gänge von ausgewählten Herkunftsweinen des Weinguts Esterházy, präsentiert von Wolfgang Hewarth, Leiter des Weinguts. So wurde aus der Masterclass nicht nur eine kulinarische Entdeckungsreise, sondern ein Abend, an dem Herkunft, Handwerk und Genuss unmittelbar zusammenkamen.
David Simon, Leiter des Bereichs Naturschutz, Jagd, Fischerei und Forschung bei Pannatura, gab den Gästen Einblicke in nachhaltige Jagd und Wildtiermanagement. Pannatura bündelt bei Esterhazy unter anderem die Bereiche Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Naturschutz und verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz im Umgang mit natürlichen Ressourcen.
Im Anschluss gewährte Zinter auch einen persönlichen Einblick in seine Kochphilosophie. Im Mittelpunkt stehen für ihn regionale Produkte, Saisonalität und eine möglichst unmittelbare Verbindung zwischen Herkunft und Küche.
Dass dieser Ansatz am Bio-Landgut nicht an der Restauranttür endet, zeigt auch die angeschlossene Markthalle Kulinarium Burgenland, in der unter anderem Bio-Produkte und Wildspezialitäten aus eigener Produktion angeboten werden.
Gäste aus Wirtschaft und Kommunikation
Unter den Gästen der News-Masterclass waren unter anderem Harald Küchli von Partner Rechtsanwälte, Markus Marek von Kelly Snacks, Bernd Bartosek vom H4O Dental Life Center, Patrick Lang und Lisa Schobesberger von BYD sowie Stefan Zwickl von aktuell PR, Walter Weber, Lydia Kelovitz und Elias Fischer.