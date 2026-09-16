News Masterclass: Wildgenuss am Bio-Landgut Esterhazy

Wild aus eigener Jagd

Nach der Hofführung verlagerte sich die Masterclass ins Restaurant „Zum Gogosch“. Dort übernahm Peter Zinter. Der Spitzenkoch und Küchenchef hatte für die Gäste ein viergängiges Menü, das die Vielfalt der Region und die Qualität der Produkte eindrucksvoll auf den Teller brachte. Begleitet wurden die Gänge von ausgewählten Herkunftsweinen des Weinguts Esterházy, präsentiert von Wolfgang Hewarth, Leiter des Weinguts. So wurde aus der Masterclass nicht nur eine kulinarische Entdeckungsreise, sondern ein Abend, an dem Herkunft, Handwerk und Genuss unmittelbar zusammenkamen.

David Simon, Leiter des Bereichs Naturschutz, Jagd, Fischerei und Forschung bei Pannatura, gab den Gästen Einblicke in nachhaltige Jagd und Wildtiermanagement. Pannatura bündelt bei Esterhazy unter anderem die Bereiche Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Naturschutz und verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz im Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Im Anschluss gewährte Zinter auch einen persönlichen Einblick in seine Kochphilosophie. Im Mittelpunkt stehen für ihn regionale Produkte, Saisonalität und eine möglichst unmittelbare Verbindung zwischen Herkunft und Küche.

Dass dieser Ansatz am Bio-Landgut nicht an der Restauranttür endet, zeigt auch die angeschlossene Markthalle Kulinarium Burgenland, in der unter anderem Bio-Produkte und Wildspezialitäten aus eigener Produktion angeboten werden.

Gäste aus Wirtschaft und Kommunikation

Unter den Gästen der News-Masterclass waren unter anderem Harald Küchli von Partner Rechtsanwälte, Markus Marek von Kelly Snacks, Bernd Bartosek vom H4O Dental Life Center, Patrick Lang und Lisa Schobesberger von BYD sowie Stefan Zwickl von aktuell PR, Walter Weber, Lydia Kelovitz und Elias Fischer.