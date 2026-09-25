Was Gäste auch in schwierigen Zeiten suchen

Seitdem hat sich vieles verändert. Eines nicht: Menschen wollen sich willkommen fühlen. Für meine Eltern ging es um Gastfreundschaft, gutes Essen, Qualität und Wertschätzung. Das gilt bis heute.

Europa bietet dafür beste Voraussetzungen: eine enorme Vielfalt an Landschaften, Kultur und Kulinarik, dazu Sicherheit, eine gute Infrastruktur und trotz aller Preissteigerungen ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Österreich vereint viele dieser Stärken. 2025 wurden hier mit mehr als 157 Millionen Nächtigungen so viele wie noch nie gezählt. Auch die Wintersaison 2025/26 war mit mehr als 74 Millionen Nächtigungen stark. Das ist kein Zufall. Österreich hat über Jahrzehnte ein touristisches Angebot mit hervorragendem Ruf aufgebaut.