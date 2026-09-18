Stephan Gassner: „Wies'n ist ein Event, Biergarten ein Gefühl“

Diverse Oktoberfest-Veranstaltungen erfreuen sich in Österreich zunehmender Beliebtheit. Profitieren auch die Biergärten von diesem Trend? Und wenn ja: Woran könnte dieser Wies’n-Boom liegen?

Wir beobachten grundsätzlich eine große Sehnsucht nach Geselligkeit, Tradition und unkomplizierten gemeinsamen Erlebnissen. Davon profitieren sicherlich auch Biergärten. Den aktuellen Oktoberfest-Boom würden wir aber nicht mit der Biergartenkultur gleichsetzen.

Eine Wies’n ist ein Event – der Biergarten ist für uns vielmehr ein Lebensgefühl. Klosterhof, Stieglkeller, Die Weisse, jeder dieser Orte hat seinen eigenen Charakter, aber überall geht es um dasselbe: zusammenkommen, ein gutes Bier trinken, etwas essen und gemeinsam eine gute Zeit verbringen.

Der Biergarten gilt wie auch der Heurige als „demokratisch“, eine Gastronomie, die sich jeder und jede leisten kann, in der sich die Einkommensschichten mischen. Wird der Biergarten in von Konsumrückgang geprägten Zeiten damit immer attraktiver?

Absolut – wobei genau diese Durchmischung für uns schon immer zum Wesen eines guten Biergartens gehört hat. Es gibt keine Berührungsängste und keine komplizierten Regeln. Man kann auf ein Bier kommen und eine Kleinigkeit essen oder einen ganzen Nachmittag beziehungsweise Abend verbringen. Der Gast entscheidet, wie viel er konsumieren möchte.

Was gehört für Sie zum „richtigen“ Biergarten-Erlebnis, was darf auf keinen Fall fehlen?

Ein richtiger Biergarten ist ein Ort, an dem man gerne sitzen bleibt: schattenspendende Bäume, Tische und Bänke, frisch gezapftes Bier, bodenständiges Essen. Für uns gehört aber auch die Unkompliziertheit dazu, etwa die Selbstbedienungs-Option wie im Stiegl-Keller: Man holt sich sein Bier, sucht sich einen Platz und genießt den Blick über Salzburg.

Und dann natürlich die kleinen Dinge: das Stimmengewirr, das Klirren der Gläser, der Duft aus der Küche und die unterschiedlichen Menschen, die zusammenkommen – nennen wir es Selbstverständlichkeit.