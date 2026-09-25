Essbare Landschaften: Wie Kulinarik zum Reiseziel wird

Da steht das Waldviertel schon ein bisschen mehr am Gas, hat mit den kulinarischen Themen „Mohn“, „Karpfen“ und „Erdäpfel“, „Kräuter“, „Hopfen“, „Fleisch“ und „Käse“ ordentlich viele Eisen im Feuer, vielleicht ein bisschen sehr viele, „wir sind eine Schatzkammer!“, jubelt das Tourismusbüro. Aber klar, das Waldviertel hat keine Berge, nicht die klassischen Badeseen und der Truppenübungsplatz Allentsteig ist nur für eine sehr kleine Nische von Touristen von Interesse.

Da ist es sicher keine schlechte Idee, auf die Themen Essen und Trinken zu setzen, nicht zuletzt, wo die wunderbar rauklimatische Region im Norden da ja auch einige Highlights zu bieten hat: Den köstlichen Graumohn gibt es nur hier, die Karpfenzucht klösterlichen Ursprungs hat im Waldviertel über 900 Jahre Tradition, prägt die Landschaft, ist nachhaltig und hat seit dem Vorjahr den Status des landwirtschaftlichen Kulturerbes der FAO (Welternährungsorganisation der UNO).

Die hier gedeihenden Ur-Roggensorten wie das Waldstaudenkorn – bei Österreichs Szene-Bäckern extrem beliebt, und von denen befinden sich mit Kasses, Brotocnik und Joseph Brot gar nicht wenige im Waldviertel – wäre vielleicht auch noch ein Thema. Oder das Holz aus dem namensgebenden Wald, das in Form von Geräuchertem und Geselchtem zu einem der wesentlichen Aromen des Waldviertels zählt. Man ist da zweifellos auf einem guten Weg zur „essbaren Landschaft“, ein paar Leitprodukte (etwa geräucherter Schinken vom Waldviertler Blondvieh?), ein paar geschützte Ursprungs- oder kontrollierte Herkunftsbezeichnungen vielleicht noch, ein bisschen Erlebbarmachung, ein bisschen mehr Kooperation, und schon kann das Waldviertel der neue Genuss-Bregenzerwald sein. Oder vielleicht sogar die Wachau.