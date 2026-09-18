Schweinsbraten, Brezn, Steckerlfisch: Das kulinarische Biergarten-Lexikon

Die Ikone, ohne sie geht im Biergarten gar nichts. Sie ist eine Wurst wie keine andere: Kalbfleisch, Kalbskopf, Rückenspeck und gekochte Schwarten, Petersilie, Muskatblüte, Zitronenzeste, Ingwer und Kardamom – und kein Pökelsalz. Eine Weißwurst mit dem richtigen Biss herzustellen, ist eine hohe Kunst. Dass sie „gezutzelt“ werden muss, ist übrigens Legende.