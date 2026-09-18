Schweinsbraten, Brezn, Steckerlfisch: Das kulinarische Biergarten-Lexikon

Die lukullische Software des Biergartens. Diese so genannten „Schmankerln“ dürfen im Biergarten nicht fehlen.
Bierbraten
Der Schweinsbraten spielt auch im Biergarten eine Hauptrolle, im diesem Habitat wird er beim Braten mit Bier übergossen und mit Biersauce serviert. Dazu Kraut und Knödel.
Brezn
Quasi ein bayerisches Wahrzeichen und nicht zuletzt ideale Begleitung zu den meisten Biergarten-Snacks. Die klassisch bayerische Brezn besteht aus Germteig, vor dem Backen wird das geflochtene Bildbrot kurz in Natronlauge getunkt. Das sorgt für das spezielle Aussehen und den Geschmack.
Kalter Braten
Kalter, dünn aufgeschnittener Braten mit Senf, Kren und Radi zählt zu den Biergarten-Klassikern.
Leberkäse
Der bayerische Leberkäse unterscheidet sich vom österreichischen, ist etwas heller, wird mit Muskatblüte und Koriander gewürzt und zeichnet sich durch eine schöne Kruste aus.
Obatzter
Das beliebteste Biergarten-Gericht von allen. Ursprünglich eine Verwertung von Käseresten, für die überreifer Camembert mit Butter, fein gehackten Zwiebeln, Paprika, Kümmel, Salz und Pfeffer abgemischt werden.
Radi
Der spralförmig geschnittene Bierrettich mit frisch-scharfer Würze muss sein. Nicht zuletzt wegen der Vitamine.
Steckerlfisch
Bevorzugte Fischzubereitung im bajuwarischen Raum, damit auch im Biergarten. Allerdings ist auch in Bayern der Steckerlfisch meistens eine Nordseemakrele.
Weißwürste
Die Ikone, ohne sie geht im Biergarten gar nichts. Sie ist eine Wurst wie keine andere: Kalbfleisch, Kalbskopf, Rückenspeck und gekochte Schwarten, Petersilie, Muskatblüte, Zitronenzeste, Ingwer und Kardamom – und kein Pökelsalz. Eine Weißwurst mit dem richtigen Biss herzustellen, ist eine hohe Kunst. Dass sie „gezutzelt“ werden muss, ist übrigens Legende.
Wurstsalat
Wurstsalat liebt man im Biergarten genauso wie die Saure Wurst im österreichischen Freibad. Das Rezept unterscheidet sich auch nicht sehr, außer dass der Wurstsalat gern mit Radieschen, Schnittlauch, Muskatnuss und Essiggurken vermischt wird.