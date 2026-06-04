HochGenuss 2026: Schlossberg-Kasematten werden zum Treffpunkt für steirische Kulinarik

Hoch über den Dächern von Graz wird am 13. Juni 2026 ein neues Kulinarikformat seine Premiere feiern. In den Schlossberg-Kasematten lädt Margaretha Reichsthaler zum HochGenuss, einer Veranstaltung, die regionale Lebensmittelproduzenten und interessierte Genießer zusammenbringen soll.

Im Mittelpunkt stehen Produkte von Direktvermarktern, vorwiegend aus der Steiermark. Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, unterschiedliche Lebensmittel zu verkosten und mit den Produzenten ins Gespräch zu kommen. Der Fokus liegt auf regionaler Wertschöpfung und der Sichtbarkeit jener Betriebe, die ihre Produkte direkt vermarkten.