HochGenuss 2026: Schlossberg-Kasematten werden zum Treffpunkt für steirische Kulinarik

Am 13. Juni 2026 lädt das Event HochGenuss in die Schlossberg-Kasematten nach Graz. Im Mittelpunkt stehen Lebensmittel von Direktvermarktern, Verkostungen sowie der Austausch zwischen Produzenten und Konsumenten.
Hoch über den Dächern von Graz wird am 13. Juni 2026 ein neues Kulinarikformat seine Premiere feiern. In den Schlossberg-Kasematten lädt Margaretha Reichsthaler zum HochGenuss, einer Veranstaltung, die regionale Lebensmittelproduzenten und interessierte Genießer zusammenbringen soll.
Im Mittelpunkt stehen Produkte von Direktvermarktern, vorwiegend aus der Steiermark. Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, unterschiedliche Lebensmittel zu verkosten und mit den Produzenten ins Gespräch zu kommen. Der Fokus liegt auf regionaler Wertschöpfung und der Sichtbarkeit jener Betriebe, die ihre Produkte direkt vermarkten.
Gefühl für den Kunden
Initiatorin des Formats ist Margaretha Reichsthaler, Pächterin des Restaurants „Gut Schlossberg“ am Grazer Schlossberg. Die gelernte Agrar- und Umweltpädagogin war 36 Jahre in der steirischen Landwirtschaftskammer tätig und beschäftigte sich dort schwerpunktmäßig mit Direktvermarktung und Regionalentwicklung. Zu ihren Projekten zählen unter anderem die Entwicklung von Marken wie „Xeis“ und der „Pöllauer Hirschbirne“.
„Man muss ein Gefühl für den Kunden haben, und auch mit der Zeit gehen. Was ist gefragt, was nicht und darauf rasch reagieren“, sagt Reichsthaler.
Treffpunkt für Profis und Konsumenten
Das „Gut Schlossberg“ umfasst neben einem Genussladen auch ein Restaurant, das 2022 eröffnet wurde. Für die Küche zeichnet „Genusspatron“ Christian Kleemann verantwortlich. „Christian ist eine starke Stütze im Gut Schlossberg und er kocht zeitgemäß Speisen auf hohem Niveau“, sagt Reichsthaler.
Mit HochGenuss verfolgt die Veranstalterin das Ziel, einen jährlichen Treffpunkt für Produzenten, Branchenvertreter und Konsumenten in Graz zu etablieren. Neben Verkostungen soll dabei auch der Austausch innerhalb der Branche gefördert werden.
Restkarten für die Veranstaltung sind um 25 Euro HIER erhältlich.