Wie viel Kaffee am Tag laut Harvard-Studie mit dem niedrigsten Demenzrisiko einhergeht

Wer täglich etwa zwei bis drei Tassen koffeinhaltigen Kaffee trank, hatte in einer großen US-Langzeitstudie das niedrigste Demenzrisiko. Bei Tee lag der günstigste Bereich bei ein bis zwei Tassen am Tag. Mehr zu trinken brachte keinen zusätzlichen Vorteil. Das berichten Forschende der Harvard T.H. Chan School of Public Health und des Brigham and Women’s Hospital im Fachjournal JAMA.

Im Vergleich zu Menschen, die kaum Kaffee tranken, hatte das Viertel mit dem höchsten Konsum ein um 18 Prozent geringeres Demenzrisiko, nach Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren. Die Studie erschien bereits im Februar und wurde Anfang November von internationalen Wissenschaftsportalen erneut aufgegriffen.