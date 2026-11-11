Wie viel Kaffee am Tag laut Harvard-Studie mit dem niedrigsten Demenzrisiko einhergeht
Forschende haben die Trinkgewohnheiten von mehr als 131.000 Menschen über bis zu 43 Jahre ausgewertet. Bei welcher Menge Kaffee und Tee das Demenzrisiko am niedrigsten war, was entkoffeinierter Kaffee bringt und wo die Studie an ihre Grenzen stößt.
Wer täglich etwa zwei bis drei Tassen koffeinhaltigen Kaffee trank, hatte in einer großen US-Langzeitstudie das niedrigste Demenzrisiko. Bei Tee lag der günstigste Bereich bei ein bis zwei Tassen am Tag. Mehr zu trinken brachte keinen zusätzlichen Vorteil. Das berichten Forschende der Harvard T.H. Chan School of Public Health und des Brigham and Women’s Hospital im Fachjournal JAMA.
Im Vergleich zu Menschen, die kaum Kaffee tranken, hatte das Viertel mit dem höchsten Konsum ein um 18 Prozent geringeres Demenzrisiko, nach Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren. Die Studie erschien bereits im Februar und wurde Anfang November von internationalen Wissenschaftsportalen erneut aufgegriffen.
So lief die Studie
Ausgewertet wurden zwei der bekanntesten Langzeitstudien der USA: die Nurses’ Health Study mit 86.606 Frauen und die Health Professionals Follow-up Study mit 45.215 Männern, zusammen 131.821 Menschen. Zu Beginn hatte niemand Krebs, Parkinson oder Demenz. Alle zwei bis vier Jahre gaben die Teilnehmenden in Fragebögen an, was sie aßen und tranken.
Die Beobachtungszeit reichte bis zu 43 Jahre, im Mittel knapp 37 Jahre. In dieser Zeit erkrankten 11.033 Menschen an Demenz. Eine Tasse entsprach in der Studie 237 Millilitern, wie die Deutsche Gesellschaft für Neurologie in ihrer Einordnung erklärt.
Was entkoffeinierter Kaffee und Tee zeigen
Beim entkoffeinierten Kaffee fanden die Forschenden keinen Zusammenhang mit dem Demenzrisiko. Tee schnitt ähnlich ab wie Kaffee: Das Drittel mit dem höchsten Teekonsum hatte ein um 14 Prozent geringeres Risiko.
Auch beim Gedächtnis im Alltag gab es Unterschiede. Über ein nachlassendes Denkvermögen berichteten unter den stärksten Kaffeetrinkern 7,8 Prozent, unter jenen, die kaum Kaffee tranken, 9,5 Prozent. Die genetische Veranlagung für Alzheimer änderte an den Ergebnissen nichts.
Warum die Studie keinen Beweis liefert
Die Autorinnen und Autoren schreiben selbst, dass die beobachteten Zusammenhänge keine Ursache belegen können. Es ist etwa möglich, dass Menschen in einer frühen, noch unerkannten Phase einer Demenz ihren Kaffeekonsum ändern. Erfasst wurden fast nur Beschäftigte aus Gesundheitsberufen, die Zubereitung des Kaffees und die Teesorte wurden nicht abgefragt.
Seniorautor Daniel Wang ordnet die Ergebnisse vorsichtig ein. Er nennt sie ermutigend, betont aber laut Harvard Gazette, dass der Effekt klein sei. Koffeinhaltiger Kaffee oder Tee könne ein Puzzlestück unter vielen sein. Peter Berlit von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie sagte: „Allerdings handelt es sich nur um Beobachtungsdaten, auch wenn die Studie qualitativ sehr hochwertig gemacht ist.“
Wie viel Koffein unbedenklich ist
Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES stuft für gesunde Erwachsene bis zu 400 Milligramm Koffein am Tag und bis zu 200 Milligramm auf einmal als unbedenklich ein. Für Schwangere und Stillende gilt eine Grenze von 200 Milligramm am Tag. Eine Tasse Filterkaffee mit 200 Millilitern enthält laut AGES rund 90 Milligramm Koffein, ein Espresso rund 80 und eine Tasse Schwarztee rund 50. Zwei bis drei Tassen Filterkaffee liegen damit deutlich unter der Tagesgrenze.
In Österreich leben laut dem Demenzbericht 2025 rund 170.000 Menschen mit Demenz, bis 2050 könnten es mehr als 290.000 sein. Bis zu 40 Prozent der Erkrankungen ließen sich laut Bericht durch weniger Risikofaktoren vermeiden oder hinauszögern, etwa durch die Behandlung von Bluthochdruck, Diabetes und Hörverlust, durch Bewegung und den Verzicht aufs Rauchen.
Quellen
Zhang et al., JAMA: Coffee and Tea Intake, Dementia Risk, and Cognitive Function (9. Februar 2026)
Harvard Gazette: Meldung zur Studie über Kaffee, Tee und Demenzrisiko (9. Februar 2026)
Deutsche Gesellschaft für Neurologie via idw: Einordnung der Studie zu Kaffee, Tee und Demenz (27. Februar 2026)
AGES: Koffein (2025)
Gesundheitsportal Österreich: Demenzbericht 2025 (17. September 2025)