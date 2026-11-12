Spanien nimmt 188.000 Tonnen Olivenöl vom Markt, um den Preisverfall zu bremsen

Spaniens Ölmühlen müssen 12 Prozent ihres monatlich erzeugten Olivenöls vom Markt nehmen. Insgesamt geht es laut spanischem Landwirtschaftsministerium um rund 188.000 Tonnen. Die Anordnung trat am 6. November in Kraft, das Öl muss bis 30. September 2027 eingelagert bleiben. Vernichtet wird es nicht, es kommt nur später in den Handel.

Der Grund ist eine sehr große Ernte. Das Ministerium erwartet für die Saison 2026/27 laut seiner ersten Ernteschätzung 1.602.596 Tonnen Olivenöl, um 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Dazu kommen Lagerbestände von 357.040 Tonnen aus der alten Saison. Bauernverbände sprechen von einer historischen Entscheidung, denn Spanien setzt das Instrument zum ersten Mal ein.