Spanien nimmt 188.000 Tonnen Olivenöl vom Markt, um den Preisverfall zu bremsen
Erstmals greift Spanien zu einem Instrument des EU-Agrarrechts gegen ein Überangebot: Die Ölmühlen müssen einen Teil ihrer Produktion einlagern. Warum Bauernverbände das begrüßen, Konsumentenschützer protestieren und was das für den Preis im Supermarkt bedeutet.
Spaniens Ölmühlen müssen 12 Prozent ihres monatlich erzeugten Olivenöls vom Markt nehmen. Insgesamt geht es laut spanischem Landwirtschaftsministerium um rund 188.000 Tonnen. Die Anordnung trat am 6. November in Kraft, das Öl muss bis 30. September 2027 eingelagert bleiben. Vernichtet wird es nicht, es kommt nur später in den Handel.
Der Grund ist eine sehr große Ernte. Das Ministerium erwartet für die Saison 2026/27 laut seiner ersten Ernteschätzung 1.602.596 Tonnen Olivenöl, um 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Dazu kommen Lagerbestände von 357.040 Tonnen aus der alten Saison. Bauernverbände sprechen von einer historischen Entscheidung, denn Spanien setzt das Instrument zum ersten Mal ein.
Wie die Marktentnahme funktioniert
Rechtsgrundlage ist ein Artikel der EU-Agrarmarktordnung, der es Mitgliedstaaten erlaubt, bei einem Überangebot Olivenöl vorübergehend zurückzuhalten. Spanien hat dafür mit einer Verordnung vom 29. Oktober eine Vermarktungsnorm für die laufende Saison erlassen. Sie greift, wenn Ernte und Lagerbestände zusammen mindestens 120 Prozent des Durchschnitts der sechs vorangegangenen Saisonen erreichen. Mit knapp 1,96 Millionen Tonnen ist diese Schwelle überschritten.
Welche Qualität sie einlagern, ob extra natives, natives oder Lampantöl, entscheiden die Mühlen selbst. Gezählt wird die Produktion ab November, deshalb liegt die Menge unter 12 Prozent der gesamten Ernte. Ministerium und Regionen kontrollieren die Meldungen der Betriebe. Ab 31. Dezember kann die Regierung den Anteil überprüfen.
Wo die Erzeugerpreise stehen
Beim Erzeuger kostete extra natives Olivenöl in der letzten Oktoberwoche laut Preisbericht des Ministeriums im spanischen Schnitt 3,17 Euro je Kilogramm. Ein Jahr davor waren es 4,24 Euro, im Jänner 2024 auf dem Höhepunkt der Preiskrise 9,03 Euro. Natives Olivenöl lag zuletzt bei 2,93 Euro, Lampantöl bei 2,79 Euro.
Für die Bauern ist das zu wenig. Der Kleinbauernverband UPA beziffert die Produktionskosten auf rund 4,50 Euro je Kilogramm und warnt, viele Betriebe müssten sonst aufgeben. Der Verband COAG sieht in der Einlagerung „la estabilidad que el sector necesita desesperadamente“, also die Stabilität, die der Sektor dringend brauche.
Warum Konsumentenschützer und Wettbewerbshüter skeptisch sind
Die Konsumentenschutzorganisation FACUA nennt die Entscheidung „escandaloso“, skandalös. Das Ministerium stelle die wirtschaftlichen Interessen von Produzenten und Unternehmen über jene der Verbraucherinnen und Verbraucher. 2023 hatte ein Liter im spanischen Handel bis zu 15 Euro gekostet.
Auch Spaniens Wettbewerbsbehörde CNMC hatte vorab gewarnt. Die Regelung könne die Preise verteuern und Vielfalt und Qualität des Angebots verringern, heißt es in ihrem Gutachten zur Vermarktungsnorm vom Oktober.
Was das für Kundinnen und Kunden heißt
In Österreich ist Speiseöl bereits günstiger geworden. Die Preise für die Gruppe Öle und Fette lagen im September laut Eurostat um 10,5 Prozent unter dem Vorjahr. Eine eigene Preisreihe nur für Olivenöl weist die EU-Statistik für Österreich nicht mehr aus. Die spanische Einlagerung verknappt das Angebot bis Herbst 2027 und kann weitere Preisrückgänge im Regal bremsen. Ob und wie stark der Handel die niedrigeren Erzeugerpreise weitergibt, ist offen.
Quellen
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Resolución sobre la retirada de aceite de oliva (6. November 2026)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Norma de comercialización del aceite de oliva (30. Oktober 2026)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Aforo de producción de aceite de oliva 2026/27 (1. Oktober 2026)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Boletín semanal de precios del aceite de oliva, Semana 44 (2026)
CNMC: Informe sobre la norma de comercialización del aceite de oliva (5. Oktober 2026)
Eurostat: HICP, Oils and fats, Austria (2026)
Weitere Quelle: El Demócrata, Organizaciones agrarias confían en que la retirada del 12 % del aceite de oliva estabilice los precios en origen (6. November 2026)