Glühwein oder Punsch: Was das EU-Recht vorschreibt und warum es für Punsch anders ist

Glühwein darf in der EU nur heißen, was bestimmte Vorgaben erfüllt. Die EU-Verordnung über aromatisierte Weinerzeugnisse schreibt vor, dass Glühwein ausschließlich aus Wein hergestellt wird. Gewürzt wird hauptsächlich mit Zimt und Gewürznelken, der Alkoholgehalt muss mindestens 7 Volumprozent betragen. Wasser darf nicht zugesetzt werden, abgesehen von einer eng begrenzten Ausnahme in der Verordnung.

Für Punsch gibt es keine vergleichbare Vorgabe. Die Verordnung enthält für ihn keine eigene Begriffsbestimmung. Was am Stand als Punsch verkauft wird, kann deshalb auf Tee, Fruchtsaft, Wein oder Rum basieren, mit oder ohne Alkohol. Zucker ist übrigens auch beim Glühwein nicht geregelt, die Definition enthält dazu keine Vorgabe.