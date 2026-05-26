Mit MILKY CHOC bringt NEOH einen neuen Riegel ins Sortiment, der vertrauten Schokogenuss modern interpretiert. Cremige Milchfüllung trifft auf zarte Textur und sorgt für genau den Geschmack, den viele lieben.

Nicht nur Kinder greifen hier gerne zu – auch Erwachsene entdecken einen Snack, der perfekt in einen bewussten Alltag passt.