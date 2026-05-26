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GEWINNSPIEL: Jetzt den neuen MILKY CHOC von NEOH gewinnen!

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Beliebter Geschmack, neu gedacht – ohne Zusatz von Zucker. Gemeinsam mit NEOH verlosen wir 10 × eine 8er-Packung MILKY CHOC inklusive € 30 Gutschein für den NEOH Online Shop. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

Der neue Favorit für Groß und Klein

Mit MILKY CHOC bringt NEOH einen neuen Riegel ins Sortiment, der vertrauten Schokogenuss modern interpretiert. Cremige Milchfüllung trifft auf zarte Textur und sorgt für genau den Geschmack, den viele lieben.

Nicht nur Kinder greifen hier gerne zu – auch Erwachsene entdecken einen Snack, der perfekt in einen bewussten Alltag passt.

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Nicht nur Kinder lieben diesen Riegel!

Genuss ohne Kompromisse

Inspiriert von klassischen Milchschokoladen, setzt MILKY CHOC auf viel Milchcreme und verzichtet bewusst auf den Zusatz von Zucker. Das Ergebnis ist ein Riegel, der Kindheitserinnerungen weckt und gleichzeitig den Zeitgeist trifft.

Mit rund 50 kcal pro Riegel und hohem Ballaststoffgehalt steht MILKY CHOC für eine neue Generation von Süßwaren, die Genuss und bewusste Ernährung verbinden.

Jetzt MILKY CHOC gewinnen

Wir verlosen 10 × ein 8er-Packung MILKY CHOC inklusive € 30 Gutschein für den NEOH Online Shop für alle, die Schokolade lieben.

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.

Teilnahmeschluss: 30.06.2026

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

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