GEWINNSPIEL: 10 × 2 Tickets für das Vienna Rumfestival 2026 gewinnen

Am 18. und 19. September 2026 wird die Ottakringer Brauerei bereits zum elften Mal zum Treffpunkt der internationalen Rumszene. Produzentinnen und Produzenten, renommierte Marken, Expertinnen und Experten sowie Rumfans aus dem In und Ausland kommen zusammen, um die faszinierende Welt des Rums zu feiern.

Auf drei Ebenen erwarten Sie hunderte Rums aus unterschiedlichsten Herkunftsländern, spannende Neuheiten, limitierte Editionen und zahlreiche Möglichkeiten, mit den Menschen hinter den Marken persönlich ins Gespräch zu kommen.