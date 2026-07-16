GEWINNSPIEL: 10 × 2 Tickets für das Vienna Rumfestival 2026 gewinnen

Rumliebhaberinnen und Rumliebhaber aufgepasst: Gemeinsam mit dem Vienna Rumfestival verlosen wir 10 × 2 Tickets für das Vienna Rumfestival 2026. Erleben Sie internationale Rumvielfalt, spannende Verkostungen und karibisches Flair in der Ottakringer Brauerei. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!
Rumgenuss aus aller Welt
Am 18. und 19. September 2026 wird die Ottakringer Brauerei bereits zum elften Mal zum Treffpunkt der internationalen Rumszene. Produzentinnen und Produzenten, renommierte Marken, Expertinnen und Experten sowie Rumfans aus dem In und Ausland kommen zusammen, um die faszinierende Welt des Rums zu feiern.
Auf drei Ebenen erwarten Sie hunderte Rums aus unterschiedlichsten Herkunftsländern, spannende Neuheiten, limitierte Editionen und zahlreiche Möglichkeiten, mit den Menschen hinter den Marken persönlich ins Gespräch zu kommen.
Mehr als ein Festival
Das Vienna Rumfestival bietet weit mehr als Verkostungen. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit dem European R(h)um Award, bei dem herausragende Rums und Rhums von einer internationalen Fachjury ausgezeichnet werden.
Ein weiteres Highlight ist die beliebte Rum Versteigerung mit besonderen Sammlerstücken und seltenen Abfüllungen. Wer noch tiefer in die Welt des Rums eintauchen möchte, kann an Masterclasses oder geführten Rum Walks teilnehmen und spannende Einblicke in Herstellung, Herkunft und Besonderheiten verschiedener Rum Marken gewinnen.
Für das passende Festivalgefühl sorgen außerdem kreative Rumcocktails an der Signature Bar, kubanische Live Musik sowie eine große Outdoor Food Area.
Ihre Chance auf Festivaltickets
Gewinn: 10 × 2 Tickets für das Vienna Rumfestival 2026
Termin: Freitag, 18. September 2026
Zeitslot: 15:30 bis 19:30 Uhr (Slot 1)
Ort: Ottakringer Brauerei, Wien
Teilnahmeschluss: 25.08.2026
Jetzt teilnehmen und gewinnen
Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf 2 Tickets für das Vienna Rumfestival 2026.
Erleben Sie einen genussvollen Festivalnachmittag voller außergewöhnlicher Rums, spannender Begegnungen und karibischer Atmosphäre.
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!