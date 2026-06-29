Hoffnung als künstlerischer Widerstand: Soli Kiani eröffnet Ausstellung in Krems

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen großformatige Stoffskulpturen, Malerei und Zeichnungen, die sich mit den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen im Iran auseinandersetzen. Textile Materialien werden dabei zu Trägern gesellschaftlicher Bedeutungen und thematisieren Schutz ebenso wie Zwang, Kontrolle und Widerstand.

Ein Ensemble bis zu drei Meter hoher Stelen erinnert an Menschen, die im Zuge der Proteste im Iran getötet wurden. Beton, gespannte Seile und verhärtete Stoffbahnen verleihen den Arbeiten eine zugleich monumentale und verletzliche Wirkung.