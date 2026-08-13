Vom Käselaib bis zur Discokugel: „Crazy Cheese“ kommt unter den Hammer

Nach der Pleite der „Crazy Cheese“-Unternehmensgruppe des medial immer wieder als „Käse-Millionär“ titulierten Roland Ludomirska kommt nun die gesamte Ausstattung samt Ware – darunter auch dutzende Käselaibe – unter den Hammer. Das Auktionshaus Aurena übernimmt die Versteigerung des Firmensitzes in Hart bei Graz. 660 Positionen werden angeboten, die ersten Zuschläge erfolgen ab dem 24. August, teilte das Auktionshaus am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Das Unternehmen hat exklusive Käsesorten und Spezialitäten vertrieben. Im Juli wurde von der „Crazy Cheese Manufacture Holding GmbH“ und deren 100-prozentiger Tochter MRL Crazy Cheese Manufacture W GmbH selbst das Konkursverfahren beim Landesgericht Graz beantragt. Alle Geschäfte der Firma, die sich selbst als „wohl exklusivsten Käse-Store der Welt“ bezeichnete, sind bereits geschlossen.