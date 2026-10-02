Bistronomy: Haute Cuisines Endgegner

Luca Presser meint: Nein. Luca Presser ist Anfang 20 und Mitbegründers des Gastronomie-Projekts das Drittl. Seine Freunde und er maturierten vor nicht allzu langer Zeit in Gastgewerbeschulen, absolvierten bereits Stationen in diversen Dreistern-Restaurants in Spanien, Südamerika und New York, kochten vor zwei Jahren erstmals vor Publikum im Rahmen eines „Kitchen-Take­overs“ einer kleinen Weinbar in Wien-Neubau und mieteten sich dann abends im kleinen Bäckerei-Lokal „Ährlich“ in der Wasagasse ein.

Wo die sehr jungen Männer eineinhalb Jahre lang eine sehr großartige und zugleich lustige Neu-Interpretation der Wiener Küche vorlegten – auf hohem Niveau, aber ganz ohne steife Gourmet-Attitüde. Anfang September eröffneten sie ihr eigenes Restaurant im ehemaligen Café Florianihof, es ist so voll, wie viele Gourmetrestaurants gerne wären.

Auf die Frage, ob ihre frühe Selbstständigkeit denn nicht einer Karriere in der Spitzengastronomie im Wege stehe, ob nicht die Auszeichnung mit Hauben und Sternen das Ziel sei, sagt Presser, „eigentlich nicht“. Die eine oder andere Haube von Gault Millau vielleicht, eine Erwähnung oder ein „Bib Gourmand“ im Michelin gerne, „aber bloß kein Stern, an dem Stress, den das bedeutet, haben wir definitiv kein Interesse“. Und an den wirtschaftlichen Zwängen, die damit verbunden sind, auch nicht.