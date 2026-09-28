Dürre setzt Italiens Trüffeln zu

Der Klimawandel macht Italiens Trüffelsuchern zunehmend Sorgen. Ein trockener Sommer hat die Entwicklung der Pilze im Boden beeinträchtigt. Sollte es auch im Herbst zu wenig regnen, könnte die diesjährige Ernte deutlich geringer ausfallen.

Gleichzeitig sucht die Branche nach neuen Wegen: Erstmals wird verstärkt versucht, auch den besonders empfindlichen weißen Trüffel gezielt anzubauen.