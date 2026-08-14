Die 10 größten Wein-Irrtümer

Österreich ist im weltweiten Vergleich einer der Vorreiter des biologischen Weinbaus, und das ist super: keine chemische Unkrautvernichtung oder Düngung, keine systemischen Spritzmittel, kein Gift gegen Insekten.

Aber: Gespritzt werden auch Bio-Weingärten, etwa Schwefel gegen Mehltau, Kupferpräparate gegen Falschen Mehltau (max. drei Kilo/ha).