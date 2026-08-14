Die Weltweinverschwörung

Bisher galt: Ein oder zwei Gläschen Wein machen nicht nur das Essen zum feierlichen Diner, sondern tun auch der Gesundheit gut. Das sprichwörtliche „gesunde Achterl Rot“ galt über Jahrzehnte als – nicht nur österreichisches – Vorsorge-Hausmittel gegen alles und jedes, zahlreiche Studien belegten das immer wieder, von denen viele zweifellos völliger Mumpitz waren, aber halt nicht alle.

Auch die WHO, die Weltgesundheits-Organisation der UNO mit Sitz in Genf, widersprach dieser Volksweisheit zumindest nie explizit und setzte ihre Ziele dahingehend, vor den Gefahren des Alkoholkonsums zu warnen, Missbrauch zu reduzieren, Konsumgewohnheiten zu dokumentieren und Schlüsse daraus zu ziehen.

Mit Jänner 2023 änderte sich das plötzlich und die WHO deklarierte Alkohol als „toxische, psychoaktive und süchtig machende Substanz, die vom internationalen Krebsforschungszentrum seit Jahrzehnten in die Karzinogene der Gruppe 1 eingestuft wurde“, also dort, wo auch Strahlung, Asbest und Tabak zu Hause sind.