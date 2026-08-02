Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in den USA

Der Angriff ereignete sich an einem Fast-Food-Restaurant der beliebten Kette In-N-Out Burger. Online veröffentlichte Videos zeigten mehr als ein Dutzend Menschen, die aus dem Restaurant rennen, um sich in Sicherheit zu bringen. Zu sehen war auch der Angreifer, ein anscheinend junger Mann mit einer langen Schusswaffe. Idaho liegt im Westen der USA. In den Vereinigten Staaten, wo sehr laxe Waffengesetze gelten, kommt es immer wieder zu Schusswaffenangriffen mit Toten und Verletzten.