Psilocybin baut bei Mäusen Nervenverbindungen um, auch ohne typische Rauschreaktion

Psilocybin verändert die Verschaltung im Gehirn von Mäusen über einen anderen Weg als seine halluzinogene Wirkung. Das berichten Forschende der University of California in Santa Cruz im Fachjournal Nature Neuroscience. Entscheidend sind demnach Serotonin-2A-Rezeptoren auf bestimmten Nervenzellen der Großhirnrinde, den Pyramidenzellen der fünften Schicht. Fehlten diese Rezeptoren nur dort, blieb der Umbau der Nervenverbindungen aus, die typische Rauschreaktion der Tiere trat aber trotzdem auf. Hatten die Mäuse den Rezeptor ausschließlich in diesen Zellen, bauten sich die Verbindungen um, ohne dass die Reaktion zu sehen war.

„Diese Ergebnisse stellen die vorherrschende Ansicht infrage, dass Psilocybin einfach die neuronale Vernetzung erhöht“, sagte Studienleiterin Yi Zuo laut Mitteilung der UC Santa Cruz. Die Arbeit wurde am 15. Oktober online veröffentlicht.