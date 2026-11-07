Masern breiten sich in den USA so stark aus wie seit 35 Jahren nicht mehr

Die US-Gesundheitsbehörde CDC meldet einen neuen Höchststand bei den Masern. Wie viele Fälle es sind, warum im November eine Entscheidung über den Status der USA ansteht und wie es in Österreich und der EU aussieht.
In den USA sind heuer bereits 5.182 Masernfälle bestätigt worden. Das geht aus den Daten der Gesundheitsbehörde CDC mit Stand 5. November hervor. So viele Fälle in einem Jahr gab es zuletzt 1991. Schon 2025 war mit 2.289 Fällen ein Rekordjahr seit Langem, nun hat sich die Zahl mehr als verdoppelt, und das Jahr ist noch nicht zu Ende.
Gemeldet wurden die Erkrankungen aus 47 Bundesstaaten und weiteren Verwaltungsgebieten. Die CDC zählen 43 neue Ausbrüche, 96 Prozent aller Fälle gehören zu einem solchen Ausbruch. Vier Menschen sind laut CDC heuer an Masern gestorben, die Behörde weist allerdings darauf hin, dass sich diese Zahl noch ändern kann.
Verlieren die USA den Status als masernfreies Land?
Die USA hatten die Masern im Jahr 2000 für eliminiert erklärt. Das bedeutet, dass das Virus nicht mehr dauerhaft im Land zirkuliert, sondern nur noch eingeschleppt wird. Ob das noch gilt, prüft eine Kommission der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation PAHO. Die Überprüfung war ursprünglich für April geplant und wurde laut PAHO auf Wunsch der USA auf November verschoben, um Genanalysen der Viren abzuschließen.
Entscheidend ist, ob eine Infektionskette länger als zwölf Monate ununterbrochen bestanden hat. Bei den USA beginnt die Prüfung mit dem Ausbruch ab 20. Jänner 2025, bei Mexiko mit Februar 2025. Kanada hat den Status bereits im November 2025 verloren.
Wie ist die Lage in Österreich und der EU?
In Österreich ist die Zahl der Fälle stark gesunken. Laut AGES wurden heuer bis 28. Oktober neun Fälle gemeldet, drei Erkrankte mussten ins Spital. 2025 waren es 152 Fälle, im Ausbruchsjahr 2024 sogar 542.
In der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum zählte die Seuchenbehörde ECDC in den zwölf Monaten bis Ende September 2.325 Fälle, die meisten in Italien, Bulgarien und Rumänien. Todesfälle wurden in diesem Zeitraum keine gemeldet. Unter den Erkrankten mit bekanntem Impfstatus waren laut ECDC-Monatsbericht knapp 72 Prozent ungeimpft.
Wer sollte seinen Impfschutz prüfen?
Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten überhaupt. Geschützt ist, wer zwei Dosen des Kombinationsimpfstoffs gegen Masern, Mumps und Röteln erhalten hat. Laut Gesundheitsportal des Bundes kann die erste Dosis ab dem vollendeten neunten Lebensmonat gegeben werden. Fehlende Impfungen lassen sich in jedem Alter nachholen.
Die MMR-Impfung ist Teil des öffentlichen Impfprogramms und an öffentlichen Impfstellen für alle Altersgruppen kostenlos. Wer in die USA reist und nicht sicher ist, ob er zwei Dosen bekommen hat, kann das anhand des Impfpasses kontrollieren oder ärztlich abklären lassen. In der Schwangerschaft darf der Lebendimpfstoff nicht verabreicht werden.
Quellen
CDC: Measles Cases and Outbreaks (6. November 2026)
PAHO: Update on the review of measles elimination status (2. März 2026)
AGES: Masern (28. Oktober 2026)
ECDC: Measles and Rubella monthly report (28. Oktober 2026)
Gesundheitsportal Österreich: MMR-Impfung (9. Februar 2026)
Weitere Quelle: Contemporary Pediatrics, US measles cases surpass 2025 total, highest since 1991 (24. Juli 2026)