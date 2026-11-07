Masern breiten sich in den USA so stark aus wie seit 35 Jahren nicht mehr

In den USA sind heuer bereits 5.182 Masernfälle bestätigt worden. Das geht aus den Daten der Gesundheitsbehörde CDC mit Stand 5. November hervor. So viele Fälle in einem Jahr gab es zuletzt 1991. Schon 2025 war mit 2.289 Fällen ein Rekordjahr seit Langem, nun hat sich die Zahl mehr als verdoppelt, und das Jahr ist noch nicht zu Ende.

Gemeldet wurden die Erkrankungen aus 47 Bundesstaaten und weiteren Verwaltungsgebieten. Die CDC zählen 43 neue Ausbrüche, 96 Prozent aller Fälle gehören zu einem solchen Ausbruch. Vier Menschen sind laut CDC heuer an Masern gestorben, die Behörde weist allerdings darauf hin, dass sich diese Zahl noch ändern kann.