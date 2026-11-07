Krebshilfe Kärnten hat in Klagenfurt eine neue Anlaufstelle für Betroffene eröffnet

Krebskranke und ihre Angehörigen haben in Klagenfurt eine neue Adresse für Beratung und Begleitung. Wo die Krebshilfe Kärnten jetzt zu finden ist, was sie anbietet und wie man einen Termin bekommt.
Die Österreichische Krebshilfe Kärnten hat in Klagenfurt eine neue Beratungsstelle eröffnet. Sie befindet sich in der Bahnhofstraße 22 im dritten Stock, wie die Stadt Klagenfurt mitteilt. Die Beratung ist für Krebspatientinnen und Krebspatienten sowie für ihre Angehörigen kostenlos und auf Wunsch anonym.
Termine gibt es nach Vereinbarung. Erreichbar ist die Krebshilfe Kärnten unter der Telefonnummer 0463/50 70 78 oder per E-Mail an office@krebshilfe-ktn.at. Das Büro ist laut Krebshilfe von Montag bis Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr besetzt. Weil die Beraterinnen und Berater auch Termine außerhalb wahrnehmen, bittet die Organisation auf ihrer Seite zu den Beratungsstellen darum, sich vorab anzumelden.
Wobei hilft die Beratung der Krebshilfe?
Die Beratung deckt laut Stadt Klagenfurt viele Fragen ab, die nach einer Krebsdiagnose auftauchen. Dazu gehören das Verständnis der Diagnose und des Therapieplans, finanzielle Fragen, das Arbeiten während der Behandlung und begleitende Therapien. Auch wer Unterstützung dabei sucht, die Erkrankung in der eigenen Familie zu erklären, bekommt dort Rat.
Nach eigenen Angaben hilft die Krebshilfe Kärnten seit 30 Jahren kostenlos Krebspatientinnen und Krebspatienten und ihren Familien im ganzen Bundesland. Auf ihrer Website weist sie zudem auf ein kostenloses Angebot an Kunsttherapie für Betroffene und Angehörige hin.
Gibt es die Krebshilfe auch außerhalb von Klagenfurt?
Neben der Landeshauptstadt führt die Krebshilfe Kärnten Beratungsangebote für Klagenfurt-Land, Spittal an der Drau, Völkermarkt, St. Veit an der Glan, Villach, Villach-Land und Wolfsberg an. Kontakt und Terminvereinbarung laufen über die Krebshilfe Kärnten unter 0463/50 70 78.
Was sagt die Stadt Klagenfurt zur neuen Beratungsstelle?
Bei der Eröffnung waren unter anderem Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) und Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) dabei, außerdem Geschäftsführerin Theresa Neumann und ihre Stellvertreterin Alice Schön von der Krebshilfe Kärnten. „Es braucht einen Ort der Zuflucht“, sagte Petritz.
Quellen
Stadt Klagenfurt: Österreichische Krebshilfe eröffnet neue Beratungsstelle in Klagenfurt (06.11.2026)
Österreichische Krebshilfe Kärnten: Beratungsstellen in Kärnten (2026)