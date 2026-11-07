Krebshilfe Kärnten hat in Klagenfurt eine neue Anlaufstelle für Betroffene eröffnet

Die Österreichische Krebshilfe Kärnten hat in Klagenfurt eine neue Beratungsstelle eröffnet. Sie befindet sich in der Bahnhofstraße 22 im dritten Stock, wie die Stadt Klagenfurt mitteilt. Die Beratung ist für Krebspatientinnen und Krebspatienten sowie für ihre Angehörigen kostenlos und auf Wunsch anonym.

Termine gibt es nach Vereinbarung. Erreichbar ist die Krebshilfe Kärnten unter der Telefonnummer 0463/50 70 78 oder per E-Mail an office@krebshilfe-ktn.at. Das Büro ist laut Krebshilfe von Montag bis Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr besetzt. Weil die Beraterinnen und Berater auch Termine außerhalb wahrnehmen, bittet die Organisation auf ihrer Seite zu den Beratungsstellen darum, sich vorab anzumelden.