Forschende sehen bei Kindern mit viel hochverarbeitetem Essen ein auffälliges Hirnmuster

Ein höherer Anteil hochverarbeiteter Lebensmittel ging mit einer stärkeren Reaktion im dorsalen Striatum einher, nicht aber im ventralen Striatum, einem anderen Teil des Belohnungssystems. Wer zu Beginn mehr hochverarbeitet aß, hatte ein Jahr später einen stärker gewachsenen Taillenumfang. Beim BMI und beim Körperfett zeigte sich zwar ebenfalls ein Zusammenhang mit der Ernährung, er war aber statistisch nicht eindeutig.

Rechneten die Forschenden die Hirnreaktion mit ein, wurde der Zusammenhang zwischen hochverarbeitetem Essen und BMI um 31 Prozent schwächer, beim Körperfett um 44 Prozent. Das deutet darauf hin, dass ein Teil des Effekts über das Belohnungssystem laufen könnte. Eine formale Analyse dieses Wirkwegs haben die Autorinnen und Autoren wegen der kleinen Stichprobe nicht durchgeführt.

Seniorautorin Kathleen Page erklärt in einer Mitteilung der Universität, warum gerade Kinder im Fokus stehen: „Die Gehirne von Kindern entwickeln sich noch, Gewohnheiten bilden sich noch, und Vorlieben beim Essen entstehen noch.“ In den USA machen hochverarbeitete Lebensmittel laut der Mitteilung rund 67 Prozent der Kalorien aus, die Kinder zu sich nehmen.