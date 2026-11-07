Wiener Kardiologe rät nach Erkältungen zu einer einfachen Regel für das Herz

In der laufenden Erkältungssaison dominieren in Wien Rhinoviren, erste Grippefälle sind bereits bekannt, wie der Wiener Gesundheitsverbund mitteilt. Alexander Geppert, Vorstand der Kardiologischen Abteilung der Klinik Ottakring, erinnert in diesem Zusammenhang an eine mögliche Folge von Infekten: die Herzmuskelentzündung, in der Medizin Myokarditis genannt.

Seine wichtigste Regel ist einfach: „Konsequente körperliche Schonung ist die wichtigste Maßnahme.“ Wichtig ist dabei der Zeitpunkt. Eine Myokarditis kann laut Gesundheitsverbund schon während des Infekts auftreten, aber auch Tage bis zu vier Wochen danach.