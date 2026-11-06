Ein OP-Roboter namens Hugo macht die Landesklinik Tamsweg zum Vorreiter in Österreich

In der Landesklinik Tamsweg wird ab sofort mit Unterstützung eines neuen OP-Roboters operiert. Das System trägt den Namen „Hugo“ und ist laut den Salzburger Landeskliniken (SALK) der erste OP-Roboter seiner Art in Österreich. Damit kommt die roboterassistierte Chirurgie auch in den Lungau.

Eingesetzt werden soll Hugo bei geplanten Hernienoperationen, bei Anti-Reflux-Eingriffen gegen Sodbrennen, bei der Entfernung der Gallenblase sowie bei der Behandlung gutartiger und bösartiger Erkrankungen des Darms und des Mastdarms. Vorgestellt wurde das System beim ersten offiziellen Termin von Landeshauptfrau-Stellvertreter Wolfgang Mayer (ÖVP) nach seiner Angelobung. Mayer ist im Land Salzburg neu für die Gesundheit zuständig.