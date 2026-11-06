Forschende aus Berkeley stoßen im Tiefschlaf älterer Menschen auf „einsame“ Hirnwellen

Langsame Hirnwellen im Tiefschlaf breiten sich bei jungen Menschen wie eine Welle über die Großhirnrinde aus. Bei älteren Menschen wandern sie kürzere Strecken und bleiben häufiger vereinzelt. Ein Team der University of California in Berkeley nennt diese Wellen „einsam“, und es hat einen Zusammenhang gefunden: Je mehr Tau-Protein sich im Stirnhirn abgelagert hatte, desto häufiger traten sie auf, und desto schlechter erinnerten sich die Teilnehmenden am nächsten Morgen an Gelerntes. Das berichtet die Universität in einer Mitteilung zur Studie, die im Fachjournal Nature Neuroscience erschienen ist.

Mit Einsamkeit im sozialen Sinn hat der Begriff nichts zu tun. Gemeint ist eine Hirnwelle, die nicht wandert. Tau-Ablagerungen gelten als ein Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit, die Untersuchten hatten aber keine Alzheimer-Diagnose. Ihr Gedächtnis entsprach dem, was für ihr Alter üblich ist.