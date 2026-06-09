Mini-Kicker zum Wegputzen

Dabei sind die Männlein am Spieß einfach aufgebaut: Weintrauben dienen als Kopf, große Käsewürfel (z. B. Emmentaler) als Oberkörper und dicke Gurkenscheiben als Unterkörper. Kabanossi werden ebenfalls aufgespießt und als Arme und Beine in Käse und Gurke gepikst.

Für 12 Männchen (Mannschaft plus Coach) benötigt man:

Die Zutaten werden dann in der genannten Reihenfolge auf Schaschlik- oder Cake-Pop-Stäbchen (12 Stück) aufgespießt. "Zahnstocher wären zu kurz dafür", sagt Ernährungsberaterin Böhme. 36 Zahnstocher kommen aber dennoch zum Einsatz - halbiert spießen sie die Kabanossi-Stückchen als Arme auf, im Ganzen als Beine. "Dass die Stäbchen in den Salami-Gliedmaßen stecken, muss man den Gästen natürlich sagen", empfiehlt die dreifache Mutter. So sorgt man dafür, dass die Spießchen abknabbert werden.

Die fertigen Männlein kann man in einen Kohlkopf, eine ausgehöhlte, umgedrehte Melone oder Styroporplatte piksen. Perfekt wird die Platte natürlich, wenn sie zuvor als Spielfeld dekoriert ist. Kein grünes Spielfeld zur Hand? Das kann man sich auf Böhmes familienkost.de-Seite als Vorlage zum Ausdrucken herunterladen.