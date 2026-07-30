Clooneys fliehen vor Waldbränden in Südfrankreich

Amal und George versprechen, "dass wir – egal, was mit unserem Dorf geschieht – Teil dieser Gemeinschaft bleiben und dazu beitragen werden, sie wieder zusammenzuführen", heißt es darin. "Wir lieben Brignoles und unsere Freunde, die dort leben."

Der Oscar-Preisträger (65, "Syriana", "Argo") und die Menschenrechtsanwältin (48) leben mit ihren neun Jahre alten Zwillingen Alexander und Ella einen Teil des Jahres in Südfrankreich. Die Region ist wie andere Teile Frankreichs, Spaniens, Italiens und Griechenlands von schweren Waldbränden betroffen.