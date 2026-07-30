Schichtarbeit kann krebserregend sein

Dieser steuert wichtige Stoffwechselfunktionen wie Körpertemperatur, Hormonhaushalt, aber auch den Schlaf. "Arbeitnehmende, die in Wechsel- oder Nachtschicht arbeiten, fühlen sich oftmals belastet, da sie entgegen diesem natürlichen Rhythmus leben", so der Experte.

Dazu zählen Schlafstörungen, Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. Langfristig steigt unter anderem das Risiko für Magen-Darm-Erkrankungen, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Leiden. Eine Auswertung der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2019 zeigt sogar, dass Nachtarbeit wahrscheinlich krebserregend ist.