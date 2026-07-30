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Schichtarbeit kann krebserregend sein

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Wer in der Nachtschicht arbeitet, empfindet das oft als belastend
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Helligkeit und Dunkelheit sind die wesentlichen Faktoren, die unseren Biorhythmus bestimmen. Der Körper lässt sich nur begrenzt an wechselnde Arbeitszeiten anpassen. Früher oder später hat Nachtarbeit deshalb negative Auswirkungen auf den Körper. "Die innere Uhr unseres Körpers reguliert den biologischen Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen", erklärt Volker Harth, Arbeitsmediziner vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

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Dieser steuert wichtige Stoffwechselfunktionen wie Körpertemperatur, Hormonhaushalt, aber auch den Schlaf. "Arbeitnehmende, die in Wechsel- oder Nachtschicht arbeiten, fühlen sich oftmals belastet, da sie entgegen diesem natürlichen Rhythmus leben", so der Experte.

Dazu zählen Schlafstörungen, Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. Langfristig steigt unter anderem das Risiko für Magen-Darm-Erkrankungen, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Leiden. Eine Auswertung der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2019 zeigt sogar, dass Nachtarbeit wahrscheinlich krebserregend ist.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Sven Hoppe/Sven Hoppe

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