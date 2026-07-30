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Historisches Schiffswrack auf deutscher Nordseeinsel entdeckt

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Fund auf der Insel Norderney
©APA/APA/dpa/Volker Bartels
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Beim Verlegen von Seekabeln haben Bauarbeiter am Strand der Insel Norderney vor der deutschen Nordseeküste ein rund 300 Jahre altes Schiffswrack entdeckt. Das niederländische Holzschiff stammt wohl aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, wie der Netzbetreiber Amprion mitteilte. Das Wrack wurde bei Arbeiten für ein Offshore-Projekt in der Nordsee gefunden, die dann vorübergehend unterbrochen worden.

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"Dieser Fund ist besonders spannend, weil an der Küste Niedersachsens bisher nur wenige Wracks aus dieser Zeit gefunden und dokumentiert wurden", erklärt Sonja König, Leiterin des Archäologischen Dienstes der Ostfriesischen Landschaft. Archäologen wollen den Fund genauer untersuchen. Sie vermuten, dass das Schiff etwa 15 Meter lang und 5 Meter breit war.

Die Teile des Wracks, die sich an der Oberfläche befanden, wurden bereits geborgen und abtransportiert, wie ein Unternehmenssprecher am Abend auf dpa-Anfrage mitteilte. Im Boden werden weitere Teile vermutet, die dort liegen bleiben sollen.

01.03.2023, Niedersachsen, Norderney: Nebelbänke liegen am Morgen bei Sonnenschein zwischen den Dünen auf der ostfriesischen Insel Norderney. Für die kommenden Tage erwarten Meteorologen in Niedersachsen verbreitet Hochnebel, der sich im Tagesverlauf nur zögerlich auflösen soll. Foto: Volker Bartels/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.

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