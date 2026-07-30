Historisches Schiffswrack auf deutscher Nordseeinsel entdeckt

"Dieser Fund ist besonders spannend, weil an der Küste Niedersachsens bisher nur wenige Wracks aus dieser Zeit gefunden und dokumentiert wurden", erklärt Sonja König, Leiterin des Archäologischen Dienstes der Ostfriesischen Landschaft. Archäologen wollen den Fund genauer untersuchen. Sie vermuten, dass das Schiff etwa 15 Meter lang und 5 Meter breit war.

Die Teile des Wracks, die sich an der Oberfläche befanden, wurden bereits geborgen und abtransportiert, wie ein Unternehmenssprecher am Abend auf dpa-Anfrage mitteilte. Im Boden werden weitere Teile vermutet, die dort liegen bleiben sollen.