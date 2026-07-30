Perfekte Paarungen: Warum ein Rotwein auch zu Fisch passt

Gerade für Einsteiger sei Wein mit dem richtigen Essen oft "wahnsinnig überzeugend", sagt die Sommelière Natalie Lumpp. "Eine Freundin mochte nie Rotwein - bis sie ihn in der Provence zu einer Lammkeule getrunken hat. Wenn man einmal so ein Erlebnis hat, ist man infiziert fürs Leben."

Welche Wirkung die richtige Paarung von Wein und Essen hat, erklärt Christina Fischer, Autorin des Standardwerks "Wein & Speisen", anhand des Tequila-Effekts: "Nehmen Sie einen leichten, frischen Wein mit wenig Säure wie Vinho Verde aus Portugal, träufeln Sie Zitronensaft auf etwas Flockensalz und schlecken Sie es ab. Wenn Sie nun wieder trinken, hat der Wein deutlich mehr Körper und Frische." Deshalb ließen sich leichte, fruchtbetonte Weißweine so gut mit salzigen Gerichten und Olivenöl kombinieren, etwa einem Meeresfrüchte-Salat mit Petersilie.

Jens Priewe nennt in seinem Standardwerk "Wein. Die große Schule" zeitlose Paarungen: Lamm und Bordeaux, Wild und Syrah und Rinderfilet und Cabernet Sauvignon. "Dass Weißwein und Fisch sich ergänzen, ist unstrittig - aber eben nicht nur", schreibt der Experte.

Empfehlenswerte Paarungen:

Forelle: Rotwein zu Fleisch, Weißwein zu Fisch - "diese Regel ist antiquiert", sagt die Expertin Yvonne Heistermann. Es komme auf die Zubereitungsart an. Zu geräuchertem Forellenfilet empfiehlt die Expertin einen Riesling oder Silvaner. "Wird die Forelle auf der Haut etwa in Mandelbutter gebraten, kann ich mir dazu auch gut einen leichten Spätburgunder vorstellen."

Fisch Laut Jens Priewe ist Pinot Noir "ideal zu fast allen Fischgerichten". Aber leicht und jung müsse er sein - und gut gekühlt. Auch andere tanninarme Rotweine wie Vernatsch aus Südtirol oder junger Blaufränkisch seien gute Fischbegleiter. Viele Fischsorten bringen allerdings nicht genug Fett mit, wendet Christina Fischer ein. Rotwein wirke neben ihnen oft metallisch.

Dunkles Fleisch:Mancher Weißwein harmoniert umgekehrt wunderbar zu dunklem Fleisch, findet Priewe - beispielsweise Grüner Veltliner zu Rindertafelspitz.

Grundsätzlich rät Silvio Nitzsche, vom Weinmagazin "Falstaff" zum Sommelier des Jahres 2021 gekürt, zu "mehr Mut und mehr Freude beim Kombinieren." Anja Schröder und Felix Bodmann schlagen in ihrer Webweinschule das Kühlschrank-Roulette vor: einfach mal einen Wein zu allem trinken, was sich so findet.