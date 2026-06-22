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Matthias Kirchmayr: Zellpower und Prävention für ein langes Leben

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Wie bleibt man jung? Dr. Matthias Kirchmayr über Bewegung, Ernährung und den Einfluss von Stress

In dieser Folge von oö ungefiltert spricht Dr. Matthias Kirchmayr, Arzt, Unternehmer und Medical Director der Fitmacher, über moderne Prävention und die Frage, wie Menschen möglichst lange gesund, leistungsfähig und vital bleiben können.

Er erzählt von seinem persönlichen Weg vom Bauernhof über das Medizinstudium bis zur Gründung einer innovativen Arztpraxis. Dabei wird deutlich, dass Gesundheit für ihn weit mehr bedeutet als Sport und ausgewogene Ernährung. Im Mittelpunkt stehen individuelle Analysen, langfristige Strategien und die Bereitschaft, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen.

Matthias Kirchmayr erklärt, welche Herausforderungen moderne Lebensstile mit sich bringen und warum Themen wie Zellgesundheit, Bewegung, Regeneration und gezielte Nährstoffversorgung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Er zeigt auf, weshalb Kontinuität oft wichtiger ist als kurzfristige Höchstleistungen und wie kleine Veränderungen langfristig große Wirkung entfalten können.

Darüber hinaus spricht er über die Zukunft der Medizin, den Einfluss von Umweltfaktoren und Alltagsstress sowie über die Chancen und Risiken sozialer Medien im Gesundheitsbereich. Seine Erfahrungen aus der Praxis liefern dabei zahlreiche Denkanstöße für einen bewussteren Umgang mit der eigenen Gesundheit.

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