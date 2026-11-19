Aber was genau heißt moderat? Bis zu 200 Milligramm Koffein am Tag sind dem Netzwerk zufolge in der Schwangerschaft in Ordnung. Umgerechnet sind das:

Gut zu wissen, wenn Schwangere im Kopf ihre Koffein-Bilanz überschlagen: Der Wachmacher steckt nicht nur in Kaffee und Tee, sondern auch in Schokolade - und zwar vor allem in solcher mit einem hohen Kakaoanteil. Eine halbe Tafel Zartbitterschokolade (50 Gramm) kommt im Schnitt auf 25 Milligramm Koffein, dieselbe Menge der Vollmilchvariante auf 10 Milligramm.

Und was ist mit Energydrinks? Auf sie verzichten Schwangere laut dem Netzwerk lieber. Hintergrund der Empfehlung ist nicht allein der hohe Koffeingehalt, sondern auch, dass Wechselwirkungen zwischen typischen Inhaltsstoffen wie Taurin und Inosit nicht vollständig geklärt sind.

Auch auf Tonic Water und Bitter Lemon hingegen sollten Schwangere verzichten. Sie enthalten kein Koffein, aber Chinin, einen bitteren Geschmacksstoff. Er kann sich auf das Kind auswirken: Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) verweist auf einen Fall, bei dem eine Schwangere täglich über einen Liter Tonic Water getrunken hatte. Kurz nach der Geburt war bei ihrem Kind ein nervöses Zittern zu beobachten, zudem ließ sich in dessen Urin Chinin nachweisen.

Cola hingegen darf in der Schwangerschaft auch einmal sein: Eine Dose von 330 Millilitern kommt auf etwa 35 Milligramm Koffein.