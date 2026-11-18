Die Taten sollen sich 2021 auf dessen Anwesen in der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas ereignet haben. Der 83-Jährige weist die Vorwürfe zurück. Das Gericht begründete die Entscheidung mit den Aussagen der Frauen. Diese stellten einen hinreichenden Anfangsverdacht dar, um ein Strafverfahren einzuleiten. Die in der Anzeige enthaltenen Vorwürfe des Menschenhandels und Verstöße gegen das Arbeitsrecht wies Richter Antonio Piña demnach zurück. Die beiden Klägerinnen wurden für Anfang Februar 2027 vorgeladen und sollen dann persönlich vor dem Richter aussagen.

Die spanische Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen gegen den Sänger im Jänner zunächst abgelehnt. Zur Begründung verwies sie darauf, dass sich die Vorfälle nicht in Spanien ereignet haben sollen und weder die Klägerinnen noch Iglesias dort lebten. Eine zweite Klage der beiden Frauen vom September führte den Justizangaben zufolge jedoch zu einer gegenteiligen Einschätzung.

Iglesias ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger der Welt. In seiner Karriere veröffentlichte er 80 Alben und verkaufte mehr als 300 Millionen Tonträger. Der für seine romantischen Balladen bekannte Spanier pflegte ein Image als "Latin Lover" und arbeitete mit US-Stars wie Diana Ross und Stevie Wonder zusammen.