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Neu in WhatsApp: PDF-Reader und Messaging im Auto

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WhatsApp kann PDF-Dokumente künftig direkt im Messenger öffnen
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WhatsApp kann PDF-Dokumente künftig direkt im Messenger öffnen, ohne dass sie erst heruntergeladen werden müssen. Auch das Markieren von Text und das Hinzufügen von Anmerkungen soll möglich sein, wie Meta mitteilt. Auch bei Apple CarPlay und Android Auto haben die Entwickler Hand angelegt.

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Ist das Smartphone mit dem Fahrzeug gekoppelt, kann man sich nun auch Nachrichten vorlesen lassen, per Spracherkennung freihändig darauf antworten oder Anrufe starten. Auch die WhatsApp-Anrufhistorie wird den Angaben zufolge angezeigt.

Weitere Neuerungen betreffen den WhatsApp-Status und die Registrierung neuer Konten: Nutzende von Apple Music oder Spotify können einstellen, dass im Status immer die Musik erscheint, die sie gerade hören. Und in der iPad-Version des Messengers lassen sich neue Konten nun auch direkt auf dem Tablet erstellen; eine Verbindung zum iPhone ist nicht mehr notwendig.

Meta gibt an, mit dem Ausrollen der neuen Funktionen bereits begonnen zu haben. Bis die Features auf allen Geräten verfügbar sind, kann aber für gewöhnlich noch etwas Zeit vergehen. Gegebenenfalls sollte man in den App-Stores prüfen, ob Updates verfügbar sind und diese installieren.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Meta/Meta

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