Zukunftsdepot: Das Sparmodell für 900.000 Kinder und wer am meisten davon hat
Ab Juli 2027 soll jedes Kind in Österreich ein eigenes Depot mit Steuervorteil bekommen können, für zwei Geburtsjahrgänge legt der Staat sogar Geld dazu. Das Finanzministerium hat den Entwurf vorgelegt, nach der kurzen Begutachtung wird über die Details gestritten. Was das Zukunftsdepot ist, wo der Steuervorteil endet und wer davon profitiert.
Das Zukunftsdepot ist ein steuerbegünstigtes Wertpapierdepot für Minderjährige, das die Bundesregierung ab 1. Juli 2027 einführen will. Eltern können darin bis zu 5.000 Euro pro Jahr für ihr Kind in Fonds oder Bundesanleihen anlegen, Kursgewinne bleiben bis zum 18. Geburtstag steuerfrei. Für Kinder der Geburtsjahrgänge 2027 und 2028 zahlt der Staat zusätzlich ein Startguthaben von 500 Euro ein.
Ganz steuerfrei ist das Depot allerdings nicht. Befreit sind nur realisierte Wertsteigerungen, also Kursgewinne. Zinsen und Dividenden werden laut Gesetzesentwurf weiterhin laufend besteuert. Und einzahlen dürfen nur die gesetzlichen Vertreter des Kindes, in der Regel die Eltern. Großeltern oder Taufpaten können nach dem Entwurf nicht direkt auf das Depot überweisen.
So funktioniert das Zukunftsdepot
Den Entwurf hat das Finanzministerium unter Markus Marterbauer (SPÖ) am 30. Oktober 2026 in Begutachtung geschickt. Er ergänzt das Einkommensteuergesetz um einen neuen Paragrafen 108j, ändert das Familienlastenausgleichsgesetz und schafft ein eigenes Gesetz für das staatliche Startguthaben. Als Ziel nennt der Ministerialentwurf auf der Website des Parlaments die „Förderung der finanziellen Unabhängigkeit junger Menschen“.
Bis zum 18. Geburtstag ist das Geld gebunden. Vorher kommt man nur in Ausnahmefällen heran, etwa mit Genehmigung des Pflegschaftsgerichts, und dann wird nachversteuert. Die Erläuterungen zum Entwurf rechnen das vor: Wurden 1.000 Euro eingezahlt, inklusive Startguthaben, und werden vorzeitig 2.500 Euro entnommen, beträgt der Gewinn 1.500 Euro. Davon werden 75 Prozent, also 1.125 Euro, mit 27,5 Prozent besteuert. Das ergibt rund 309 Euro Steuer.
Das Zukunftsdepot in Zahlen
500 Euro
Startguthaben vom Staat für Kinder, die 2027 oder 2028 geboren werden, finanziert aus dem Familienlastenausgleichsfonds.
5.000 Euro
Höchstbetrag, den Eltern pro Kalenderjahr einzahlen dürfen. Das Startguthaben zählt nicht dazu.
1 Prozent
Maximale jährliche Gesamtkostenquote der erlaubten Fonds (Risikoklasse 1 bis 5). Einzelaktien und Kryptowährungen sind ausgeschlossen.
900.000
Depots und Bundesschatz-Konten, mit denen die Regierung bis 2031 rechnet. Das wären rund 60 Prozent der etwa 1,5 Millionen Minderjährigen in Österreich.
136,6 Millionen Euro
Geschätzte Belastung der öffentlichen Haushalte von 2026 bis 2030 laut Folgenabschätzung, vor allem durch das Startguthaben und entgangene Steuern.
Warum das Zukunftsdepot gerade Thema ist
Die Begutachtungsfrist endete am 9. November, nach nur zehn Tagen. Jetzt muss die Regierung die Stellungnahmen einarbeiten und den Entwurf als Regierungsvorlage ins Parlament bringen, der Nationalrat muss das Gesetz noch beschließen. Ganz fix ist auch der Starttermin nicht: Laut Entwurf darf die Regierung den Beginn per Verordnung bis spätestens 1. Dezember 2027 verschieben.
Die Frage, ob das Modell gerecht ist, hat news.at im Leitartikel Die Angst vor dem Vorteil der anderen aufgegriffen.
Was das für Eltern heißt
Wird Ihr Kind 2027 oder 2028 geboren, gibt es die 500 Euro, wenn es binnen 62 Tagen nach der Geburt mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet ist und die österreichische Staatsbürgerschaft, einen bestimmten Aufenthaltstitel oder Asyl hat. Damit das Startguthaben dem Kind bleibt, muss es bis zum 18. Geburtstag mindestens 5.475 Tage, also rund 15 Jahre, in Österreich gelebt haben.
Eröffnen Sie bis Ende des Jahres, in dem Ihr Kind drei Jahre alt wird, kein Depot, legt der Staat das Startguthaben treuhändig auf einem Bundesschatz-Konto bei der Bundesfinanzierungsagentur an. Für ältere Kinder können Eltern ebenfalls ein Zukunftsdepot eröffnen, nur ohne Bonus. Konto- und Depotgebühren dürfen Banken während der Laufzeit keine verlangen, Kosten für einzelne Käufe aber schon.
Die Folgenabschätzung des Finanzministeriums geht davon aus, dass Familien im Schnitt rund 70 Euro pro Monat einzahlen. Wie viel am Ende daraus wird, hängt von Betrag, Dauer und Entwicklung der Fonds ab; Fonds können auch an Wert verlieren. Weitere Begriffe aus den Nachrichten erklären wir auf unserer Themenseite Was ist eigentlich …?.
Die Positionen
Der Entwurf stammt von der Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Kritik kommt von der Opposition: Grünen-Finanzsprecherin Nina Tomaselli sprach von „Politik für Stockers Freunde aus dem Golfclub“.
Der Kern des Streits steckt in den Zahlen selbst. Die Regierung rechnet mit durchschnittlich 70 Euro Einzahlung im Monat, die Obergrenze liegt bei über 400 Euro monatlich. Den vollen Steuervorteil nutzen also vor allem Familien, die viel Geld zur Seite legen können.
Häufige Fragen zum Zukunftsdepot
- Ab wann gibt es das Zukunftsdepot?
Laut Gesetzesentwurf ab 1. Juli 2027. Die Regierung darf den Start per Verordnung bis 1. Dezember 2027 verschieben, außerdem muss der Nationalrat das Gesetz noch beschließen.
- Wer bekommt die 500 Euro Startguthaben?
Kinder, die zwischen 1. Jänner 2027 und 31. Dezember 2028 geboren werden, binnen 62 Tagen in Österreich hauptgemeldet sind und die Staatsbürgerschaft, einen bestimmten Aufenthaltstitel oder Asyl haben. Für früher geborene Kinder gibt es keinen Bonus.
- Ist das Zukunftsdepot steuerfrei?
Nur teilweise. Kursgewinne bleiben bis zum 18. Geburtstag steuerfrei, Zinsen und Dividenden werden laufend mit Kapitalertragsteuer besteuert. Wer vorzeitig Geld entnimmt, muss nachversteuern.
- Dürfen Großeltern ins Zukunftsdepot einzahlen?
Nach dem aktuellen Entwurf nicht. Einzahlen dürfen ausschließlich die gesetzlichen Vertreter des Kindes, höchstens 5.000 Euro pro Kalenderjahr.
Quellen
Parlament: Ministerialentwurf 157/ME, Einkommensteuergesetz, Familienlastenausgleichsgesetz, Änderung; Gesetz über die Zahlung eines staatlichen Startguthabens (30.10.2026); Bundesministerium für Finanzen: Gesetzestext zum Ministerialentwurf 157/ME (30.10.2026); Bundesministerium für Finanzen: Erläuterungen zum Ministerialentwurf 157/ME (30.10.2026); Bundesministerium für Finanzen: Vorblatt und wirkungsorientierte Folgenabschätzung (05.11.2026); news.at: Leitartikel: Die Angst vor dem Vorteil der anderen (02.11.2026)