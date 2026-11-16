Wird Ihr Kind 2027 oder 2028 geboren, gibt es die 500 Euro, wenn es binnen 62 Tagen nach der Geburt mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet ist und die österreichische Staatsbürgerschaft, einen bestimmten Aufenthaltstitel oder Asyl hat. Damit das Startguthaben dem Kind bleibt, muss es bis zum 18. Geburtstag mindestens 5.475 Tage, also rund 15 Jahre, in Österreich gelebt haben.

Eröffnen Sie bis Ende des Jahres, in dem Ihr Kind drei Jahre alt wird, kein Depot, legt der Staat das Startguthaben treuhändig auf einem Bundesschatz-Konto bei der Bundesfinanzierungsagentur an. Für ältere Kinder können Eltern ebenfalls ein Zukunftsdepot eröffnen, nur ohne Bonus. Konto- und Depotgebühren dürfen Banken während der Laufzeit keine verlangen, Kosten für einzelne Käufe aber schon.

Die Folgenabschätzung des Finanzministeriums geht davon aus, dass Familien im Schnitt rund 70 Euro pro Monat einzahlen. Wie viel am Ende daraus wird, hängt von Betrag, Dauer und Entwicklung der Fonds ab; Fonds können auch an Wert verlieren. Weitere Begriffe aus den Nachrichten erklären wir auf unserer Themenseite Was ist eigentlich …?.