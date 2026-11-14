Ab Montag Umleitungen am Donaukanal: Stadt Wien saniert den Döblinger Steg

Saniert werden Betonteile, im unteren Bereich wird der Korrosionsschutz erneuert. Der Steg bekommt einen neuen Belag, Beton- und Natursteinmauerwerk werden instand gesetzt und die Fahrbahnübergänge am Haupttragwerk getauscht. Weil über die Brücke auch Wasserleitungen führen, stimmt sich die MA 29 mit Wiener Wasser ab.

Der Steg verbindet im Verlauf der Rampengasse den 19. mit dem 20. Bezirk. Errichtet wurde er laut Wien Geschichte Wiki in den Jahren 1910 und 1911, ursprünglich auch als Rohrbrücke für Wasser- und Gasleitungen, er wird auch Gassteg genannt. Seinen heutigen Namen bekam er am 24. Februar 1911. Im April 1945 wurde er gesprengt und 1947 wieder aufgebaut. 1974 und 1975 kamen zwei Abschnitte über die Donaukanal-Begleitstraße dazu, zuletzt saniert wurde der Steg von 1995 bis 1997.