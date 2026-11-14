Ab Montag Umleitungen am Donaukanal: Stadt Wien saniert den Döblinger Steg
Die historische Fußgängerbrücke zwischen Döbling und der Brigittenau wird instandgesetzt. Wie lange die Arbeiten dauern, ob der Steg offen bleibt und wo sich der Autoverkehr umstellen muss.
Die Stadt Wien beginnt am Montag, 16. November, mit der Instandsetzung des denkmalgeschützten Döblinger Stegs über den Donaukanal. Die Arbeiten der Abteilung Brückenbau und Grundbau (MA 29) sollen bis voraussichtlich Ende 2027 dauern, teilt die Stadt Wien mit.
Für Fußgängerinnen und Fußgänger bleibt der Steg grundsätzlich benutzbar. Nur für den Auf- und Abbau von Gerüsten sind vereinzelt kurze Sperren nötig. Dann gibt es kleinräumige Umleitungen für den Fuß- und Radverkehr.
Was am Döblinger Steg erneuert wird
Saniert werden Betonteile, im unteren Bereich wird der Korrosionsschutz erneuert. Der Steg bekommt einen neuen Belag, Beton- und Natursteinmauerwerk werden instand gesetzt und die Fahrbahnübergänge am Haupttragwerk getauscht. Weil über die Brücke auch Wasserleitungen führen, stimmt sich die MA 29 mit Wiener Wasser ab.
Der Steg verbindet im Verlauf der Rampengasse den 19. mit dem 20. Bezirk. Errichtet wurde er laut Wien Geschichte Wiki in den Jahren 1910 und 1911, ursprünglich auch als Rohrbrücke für Wasser- und Gasleitungen, er wird auch Gassteg genannt. Seinen heutigen Namen bekam er am 24. Februar 1911. Im April 1945 wurde er gesprengt und 1947 wieder aufgebaut. 1974 und 1975 kamen zwei Abschnitte über die Donaukanal-Begleitstraße dazu, zuletzt saniert wurde der Steg von 1995 bis 1997.
Wo sich der Verkehr umstellen muss
Auf der Heiligenstädter Lände und der Brigittenauer Lände bleiben laut Stadt in jeder Richtung mindestens zwei Fahrstreifen offen. Vorübergehende Anpassungen gibt es in der Rampengasse, auf der Heiligenstädter Lände, der Klosterneuburger Straße und der Brigittenauer Lände. Der Franz-Ippisch-Steg, über den man auf Döblinger Seite die Gleise von Franz-Josefs-Bahn und U-Bahn quert, bleibt uneingeschränkt nutzbar.
Was das für den Fuß- und Radverkehr heißt
Wer den Döblinger Steg täglich nutzt, kann das auch während der Bauzeit bis Ende 2027 in der Regel weiter tun. Bei kurzfristigen Sperren für Gerüstarbeiten gibt es kleinräumige Umleitungen. Autofahrerinnen und Autofahrer auf den Länden müssen mit Anpassungen der Fahrstreifen rechnen, zwei Spuren je Richtung bleiben aber offen. Auskunft gibt die Infoline Straße und Verkehr der Stadt Wien unter 01 955 59, täglich von 7 bis 18 Uhr.
Quellen
Stadt Wien: Döblinger Steg: Historische Fußweg-Verbindung wird rundumerneuert (13.11.2026)
Stadt Wien: Döblinger Steg (Wien Geschichte Wiki) (abgerufen am 14.11.2026)