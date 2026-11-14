ABO

Ab Montag Umleitungen am Donaukanal: Stadt Wien saniert den Döblinger Steg

Die historische Fußgängerbrücke zwischen Döbling und der Brigittenau wird instandgesetzt. Wie lange die Arbeiten dauern, ob der Steg offen bleibt und wo sich der Autoverkehr umstellen muss.

Der denkmalgeschützte Döblinger Steg über den Donaukanal in Wien
Foto:©MA 29

von

Subressort
Regional
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
News auf Google bevorzugen

Die Stadt Wien beginnt am Montag, 16. November, mit der Instandsetzung des denkmalgeschützten Döblinger Stegs über den Donaukanal. Die Arbeiten der Abteilung Brückenbau und Grundbau (MA 29) sollen bis voraussichtlich Ende 2027 dauern, teilt die Stadt Wien mit.

Für Fußgängerinnen und Fußgänger bleibt der Steg grundsätzlich benutzbar. Nur für den Auf- und Abbau von Gerüsten sind vereinzelt kurze Sperren nötig. Dann gibt es kleinräumige Umleitungen für den Fuß- und Radverkehr.

Was am Döblinger Steg erneuert wird

Saniert werden Betonteile, im unteren Bereich wird der Korrosionsschutz erneuert. Der Steg bekommt einen neuen Belag, Beton- und Natursteinmauerwerk werden instand gesetzt und die Fahrbahnübergänge am Haupttragwerk getauscht. Weil über die Brücke auch Wasserleitungen führen, stimmt sich die MA 29 mit Wiener Wasser ab.

Der Steg verbindet im Verlauf der Rampengasse den 19. mit dem 20. Bezirk. Errichtet wurde er laut Wien Geschichte Wiki in den Jahren 1910 und 1911, ursprünglich auch als Rohrbrücke für Wasser- und Gasleitungen, er wird auch Gassteg genannt. Seinen heutigen Namen bekam er am 24. Februar 1911. Im April 1945 wurde er gesprengt und 1947 wieder aufgebaut. 1974 und 1975 kamen zwei Abschnitte über die Donaukanal-Begleitstraße dazu, zuletzt saniert wurde der Steg von 1995 bis 1997.

Wo sich der Verkehr umstellen muss

Auf der Heiligenstädter Lände und der Brigittenauer Lände bleiben laut Stadt in jeder Richtung mindestens zwei Fahrstreifen offen. Vorübergehende Anpassungen gibt es in der Rampengasse, auf der Heiligenstädter Lände, der Klosterneuburger Straße und der Brigittenauer Lände. Der Franz-Ippisch-Steg, über den man auf Döblinger Seite die Gleise von Franz-Josefs-Bahn und U-Bahn quert, bleibt uneingeschränkt nutzbar.

Was das für den Fuß- und Radverkehr heißt

Wer den Döblinger Steg täglich nutzt, kann das auch während der Bauzeit bis Ende 2027 in der Regel weiter tun. Bei kurzfristigen Sperren für Gerüstarbeiten gibt es kleinräumige Umleitungen. Autofahrerinnen und Autofahrer auf den Länden müssen mit Anpassungen der Fahrstreifen rechnen, zwei Spuren je Richtung bleiben aber offen. Auskunft gibt die Infoline Straße und Verkehr der Stadt Wien unter 01 955 59, täglich von 7 bis 18 Uhr.

Quellen

WienService
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Museumstraße an der Wiener 2er-Linie mit Autoverkehr, Radfahrer und Bäumen
Wien
Stadt Wien gestaltet die 2er-Linie auf 1,5 Kilometern neu, los geht es im Frühjahr 2027
Hand dreht am Thermostat eines Heizkörpers
Niederösterreich
Niederösterreich zahlt wieder Heizkostenzuschuss, beim Gemeindeamt läuft die Frist schon
Decke mit abblätternder Farbe und Feuchtigkeitsflecken in einer Wohnung
Bürgerservice
Wohnung unbewohnbar, Miete trotzdem fällig? Das sagt das Gesetz beim Wasserschaden
Mann mit Kreditkarte vor einem Laptop beim Onlineeinkauf
Erklärt
Kauf auf Rechnung erklärt: Warum Klarna 118 Millionen Nutzer später zahlen lässt
++ ARCHIVBILD ++ Wer das Stromnetz stärker belastet, zahlt künftig höhere Netzgebühren
Erklärt
Netzentgelte – wer trotz 450 Millionen Euro Entlastung ab 2027 mehr fürs Stromnetz zahlt
Frau mit Smartphone und Kreditkarte beim Onlineeinkauf am Laptop
Bürgerservice
Zehn Online-Tricks will die EU-Kommission verbieten, Abofallen gehören dazu
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER