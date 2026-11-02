Leitartikel: Die Angst vor dem Vorteil der anderen

Beim Zukunftsdepot wird vielerorts genau nachgerechnet, wer wie viel davon hat – und wer zu kurz kommt. Andere, tief verwurzelte Ungerechtigkeiten nehmen wir dagegen seit Jahren mit einem Schulterzucken und in schöner Regelmäßigkeit zur Kenntnis. Etwa, dass Bildungschancen in Österreich stark vom Elternhaus abhängen. Und das nicht erst seit vorgestern. Auch die Probleme an Brennpunktschulen sind bekannt. Immer wieder gibt es alarmierende Befunde, politische Betroffenheit, die üblichen Schuldzuweisungen. Und dann? Die Debatte verstummt. Die Probleme bleiben. Bis zur nächsten Studie. Solange das eigene Kind die gewünschte Schule besucht, bleiben die Sorgen der anderen meist abstrakt. Es gibt Ungleichheiten, an die wir uns gewöhnt haben. Dass beim Zukunftsdepot genau hingeschaut wird, ist richtig. Aber warum wird beim Zukunftsdepot jeder Vorteil penibel nachgerechnet, während wir weit größere Ungerechtigkeiten seit Jahren hinnehmen?

Mit 18 Jahren können die Begünstigten frei über ihr Zukunftsdepot verfügen – für Ausbildung, Wohnung oder weitere Veranlagung. Eine Bindung, etwa an die Altersvorsorge, gibt es nicht. Deutschland setzt mit seiner kürzlich vom Bundestag beschlossenen Frühstartrente einen anderen Schwerpunkt: Kinder sollen hier vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro vom Steuerzahler erhalten. Eröffnen die Eltern kein Depot, wird das Geld trotzdem am Kapitalmarkt angelegt. Das geförderte Kapital bleibt grundsätzlich bis zum 65. Lebensjahr gebunden.

Freie Verfügbarkeit ab 18 hier, langfristige Altersvorsorge dort. Beides hat seinen Sinn. Doch gerade die Altersvorsorge führt zu einer viel größeren Gerechtigkeitsfrage: dem viel zitierten und immer weniger mit Leben gefüllten Generationenvertrag. Die Erwerbstätigen finanzieren die Pensionen von heute, die nachfolgenden Generationen werden diese Verpflichtung ebenfalls tragen. Aber welche Lasten kommen auf sie zu? Gerade deshalb hätte das Zukunftsdepot mehr sein können als eine Starthilfe ins Erwachsenenleben: auch ein staatlich geförderter, langfristig gebundener Grundstock für die eigene Altersvorsorge. Diese Chance hat die Regierung vertan.