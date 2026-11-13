Stadt Wien gestaltet die 2er-Linie auf 1,5 Kilometern neu, los geht es im Frühjahr 2027

Die 2er-Linie zwischen Universitätsstraße und Mariahilfer Straße bekommt auf rund 1,5 Kilometern ein neues Gesicht. Wie die Stadt Wien in der Rathauskorrespondenz mitteilt, wird die Straße in drei Abschnitten umgestaltet, parallel zum Bau der neuen U-Bahn. Bis 2030 sollen breitere Radwege, sicherere Querungen, rund 600 Quadratmeter neue Grünflächen und neun zusätzliche Bäume entstehen.

Für den Autoverkehr bleibt die Grundstruktur erhalten: Pro Richtung bleiben zwei Fahrspuren, an den Kreuzungen kommen zusätzliche Abbiegespuren dazu. Der erste Abschnitt im 7. und 8. Bezirk startet im Frühjahr 2027.