Stadt Wien gestaltet die 2er-Linie auf 1,5 Kilometern neu, los geht es im Frühjahr 2027
Die Stadt Wien baut die 2er-Linie zwischen Universitätsstraße und Mariahilfer Straße in drei Etappen um. Was sich für Rad- und Autofahrende ändert und welcher Abschnitt zuerst an der Reihe ist.
Die 2er-Linie zwischen Universitätsstraße und Mariahilfer Straße bekommt auf rund 1,5 Kilometern ein neues Gesicht. Wie die Stadt Wien in der Rathauskorrespondenz mitteilt, wird die Straße in drei Abschnitten umgestaltet, parallel zum Bau der neuen U-Bahn. Bis 2030 sollen breitere Radwege, sicherere Querungen, rund 600 Quadratmeter neue Grünflächen und neun zusätzliche Bäume entstehen.
Für den Autoverkehr bleibt die Grundstruktur erhalten: Pro Richtung bleiben zwei Fahrspuren, an den Kreuzungen kommen zusätzliche Abbiegespuren dazu. Der erste Abschnitt im 7. und 8. Bezirk startet im Frühjahr 2027.
Welcher Abschnitt wann umgebaut wird
Im Frühjahr 2027 beginnt der Umbau der Auerspergstraße und der Museumstraße zwischen Josefsgasse und Burggasse. Dieser Teil schließt an die Fahrradstraße Pfeilgasse an. Im Frühjahr 2028 folgt der Abschnitt Museumstraße und Museumsplatz zwischen Burggasse und Mariahilfer Straße, der den Radweg am Getreidemarkt und die Begegnungszone Mariahilfer Straße verbindet.
Der dritte Abschnitt, die Landesgerichtsstraße zwischen Universitätsstraße und Josefsgasse, kommt erst an die Reihe, wenn die U-Bahn-Baustelle dort abgeschlossen ist. Laut Wiener Linien soll die U2 im Jahr 2030 bis zum Matzleinsdorfer Platz fahren und bei der Station Rathaus auf die neue U5 treffen.
Was sich für Radfahrende und Fußgänger ändert
Im Mittelpunkt stehen neue, breitere Einrichtungsradwege in beiden Fahrtrichtungen. Je nach Abschnitt sind sie laut Stadt Wien zwischen 2,40 und 2,90 Meter breit. Beim Weghuberpark wächst der Radweg entlang der Laternenmasten von rund einem Meter auf 2,90 Meter.
An Kreuzungen wie jener mit der Neustiftgasse soll es eigene Ampelphasen geben, damit rechts abbiegende Autos und geradeaus fahrende Radfahrerinnen und Radfahrer einander nicht mehr in die Quere kommen. Beim Volkstheater wird der Radverkehr künftig entlang der Fahrbahn geführt statt über stark genutzte Gehflächen.
Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) begründet den Umbau damit, dass der bisherige Slalom um die Masten beim Justizministerium nicht mehr einer zeitgemäßen Infrastruktur entspreche. NEOS-Klubvorsitzende Selma Arapovic verspricht sich von der klareren Trennung von Rad- und Fußverkehr mehr Sicherheit an den Kreuzungen.
Wie die Bezirke und das MuseumsQuartier mitreden
Die drei betroffenen Bezirke begrüßen das Projekt, setzen aber eigene Akzente. Für den Josefstädter Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne) sind die neun Bäume und die 600 Quadratmeter Grünfläche „ein erster Schritt“, er wünscht sich mehr Entsiegelung. Sein Neubauer Amtskollege Markus Reiter (Grüne) verweist auf die Unfallschwerpunkte beim Weghuberpark und beim Eingang zum MuseumsQuartier, die nun entschärft werden sollen. Mariahilfs Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ) hebt den direkten Anschluss an den Radweg am Getreidemarkt hervor.
Auch der Vorplatz des MuseumsQuartiers wird Thema: Für die rund 14.334 Quadratmeter große Fläche mit 69 Bäumen soll im Frühjahr 2027 ein Landschafts- und Architekturwettbewerb ausgeschrieben werden. Laut Stadt Wien gehen jährlich mehr als drei Millionen Menschen über diesen Vorplatz.
Was das für Pendlerinnen und Pendler heißt
Wer mit dem Auto über die 2er-Linie pendelt, behält laut Stadt Wien zwei Spuren pro Richtung, muss sich aber ab Frühjahr 2027 auf eine Baustelle zwischen Josefsgasse und Burggasse einstellen, ab Frühjahr 2028 zusätzlich zwischen Burggasse und Mariahilfer Straße. Für Radfahrerinnen und Radfahrer entstehen durchgehend breitere, vom Gehweg getrennte Radwege mit Anschluss an Pfeilgasse und Getreidemarkt. Wer zu Fuß unterwegs ist, profitiert von sichereren Querungen und davon, dass der Radverkehr beim Volkstheater nicht mehr über die Gehflächen führt. Genaue Umleitungen und Sperrzeiten hat die Stadt noch nicht veröffentlicht.
Quellen
Stadt Wien, Rathauskorrespondenz: 2er-Linie: Auftakt zur Neugestaltung in drei Abschnitten (12.11.2026)
Wiener Linien: Update zum Öffi-Ausbau U2xU5 (12.11.2025)