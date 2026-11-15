Vom Weihnachtszuschuss zum Sozialfonds: Villach hilft künftig das ganze Jahr

In Villach gibt es keinen Weihnachtszuschuss mehr. An seine Stelle tritt der Sozialfonds „Villach hilft“, der Menschen in finanziellen Notlagen das ganze Jahr über unterstützen soll, wie die Stadt Villach mitteilt. Pro Haushalt gibt es einmalig bis zu 1.000 Euro, und zwar überwiegend als Sachleistung.

Grund für die Umstellung ist eine Änderung beim Land Kärnten. Mit der neuen Wohnbeihilfe NEU sei die Datengrundlage weggefallen, auf die sich der städtische Weihnachtszuschuss bisher gestützt hatte, erklärt die Stadt.