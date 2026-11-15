Vom Weihnachtszuschuss zum Sozialfonds: Villach hilft künftig das ganze Jahr
Die Stadt Villach stellt ihre Unterstützung für Menschen mit wenig Geld um. Wer aus dem neuen Fonds Geld bekommen kann, wie viel es höchstens gibt und wo man den Antrag stellt.
In Villach gibt es keinen Weihnachtszuschuss mehr. An seine Stelle tritt der Sozialfonds „Villach hilft“, der Menschen in finanziellen Notlagen das ganze Jahr über unterstützen soll, wie die Stadt Villach mitteilt. Pro Haushalt gibt es einmalig bis zu 1.000 Euro, und zwar überwiegend als Sachleistung.
Grund für die Umstellung ist eine Änderung beim Land Kärnten. Mit der neuen Wohnbeihilfe NEU sei die Datengrundlage weggefallen, auf die sich der städtische Weihnachtszuschuss bisher gestützt hatte, erklärt die Stadt.
Wofür das Geld aus dem Fonds gedacht ist
Laut der Richtlinie des Sozialfonds soll das Geld vor allem den Lebensunterhalt sichern, etwa bei Betriebskostennachzahlungen oder Mietrückständen. Auch außergewöhnliche Härten wie eine Scheidung, eine Krankheit oder Begräbniskosten können überbrückt werden. Möglich ist Hilfe außerdem bei der Beschaffung einer Wohnung und bei existenzsichernden Maßnahmen, zum Beispiel den Kosten für die Eröffnung eines Schuldenregulierungsverfahrens.
Die Richtlinie gilt seit 1. August 2026 und wurde am 2. Juli im Ausschuss für Soziales, Familie und Generationen beschlossen. Pro Haushalt ist nur ein Antrag innerhalb von 36 Monaten möglich. Einen Rechtsanspruch gibt es nicht, die Stadt vergibt das Geld, solange die dafür im Budget vorgesehenen Mittel reichen.
Wer einen Antrag stellen kann
Antragstellerinnen und Antragsteller müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Hauptwohnsitz tatsächlich in Villach haben. Berechtigt sind österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, anerkannte Flüchtlinge sowie Bürgerinnen und Bürger aus EU, EWR und der Schweiz. Drittstaatsangehörige müssen seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig in Villach leben. Asylwerberinnen und Asylwerber sowie subsidiär Schutzberechtigte sind ausgeschlossen. Verlangt werden außerdem Deutschkenntnisse auf Niveau B1 sowie Werte- und Orientierungswissen.
Maßstab für die Einkommensgrenze ist der Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende. Für eine alleinlebende Person gilt der volle Richtsatz als Grenze für das Haushaltsnettoeinkommen. Für Erwachsene, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, werden je 70 Prozent angesetzt, für jedes minderjährige Kind mit Familienbeihilfe kommen 21 Prozent dazu. Vermögen bis zum Sechsfachen des monatlichen Richtsatzes pro Person bleibt unberücksichtigt. Andere Hilfen wie „Kärntner in Not“ oder „Licht ins Dunkel“ müssen zuerst beantragt werden.
Sozialreferentin spricht von freiwilliger Leistung
„Der Fonds ist eine freiwillige Leistung Villachs und wurde im Ausschuss für Soziales, Familie und Generationen beschlossen“, sagt Vizebürgermeisterin und Sozialreferentin Gerda Sandriesser (SPÖ). Ziel sei es, nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über finanzielle Hilfe zu leisten.
Was das für Villacherinnen und Villacher heißt
Wer bisher auf den Weihnachtszuschuss gezählt hat, bekommt ihn heuer nicht mehr automatisch, sondern muss beim Sozialfonds einen eigenen Antrag stellen. Eingereicht wird persönlich in der Abteilung Soziales des Magistrats, Italiener Straße 7, 1. Stock, Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr. Mitzubringen sind Einkommensnachweise aller Haushaltsmitglieder, eine aktuelle Haushaltsbestätigung, Belege über Rückstände oder Mehrkosten und eine eidesstattliche Erklärung. Auskunft gibt es unter 04242 205-3300 oder per E-Mail an soziales@villach.at.
Quellen
Stadt Villach: Weihnachtszuschuss wird ganzjähriger Sozialfonds (12.11.2026)
Stadt Villach: Richtlinie Sozialfonds der Stadt Villach „Villach hilft“ (01.08.2026)