Spritpreisbremse bis 30. November verlängert: Entlastung von rund 12 Cent pro Liter bleibt

Die Spritpreisbremse gilt nun bis 30. November. Das hat das Wirtschafts- und Energieministerium am Freitag in einer Aussendung bekanntgegeben. Die Maßnahme besteht aus zwei Teilen: Die Mineralölsteuer ist um 6,7 Cent pro Liter gesenkt, zusätzlich müssen große Anbieter ihre Marge um 3,5 Cent pro Liter verringern. Inklusive Umsatzsteuer ergibt das laut Ministerium eine Entlastung von rund 12 Cent pro Liter bei Benzin und Diesel.

In dieser Form gilt die Spritpreisbremse seit 1. Oktober. Die Steuersenkung war per Änderung des Mineralölsteuergesetzes von Beginn an für Oktober und November möglich. Die Verordnung zur Margenbegrenzung war dagegen zunächst bis Ende Oktober befristet und wird nun um einen Monat fortgeführt.

„Wie angekündigt verlängern wir die bestehende Regelung bis Ende November und sorgen damit weiterhin für eine Entlastung von rund 12 Cent pro Liter“, sagte Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Man behalte die internationale Preisentwicklung und die Versorgungssicherheit genau im Blick.